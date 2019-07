Ohne Sicherung

Unbekannter klettert auf höchsten Wolkenkratzer der EU

08.07.2019, 17:07 Uhr | AFP

"The Shard" in London: Das Gebäude ist 310 Meter hoch. (Quelle: PA Images/imago images)

Schrecken in London: Passanten sehen einen unbekannten Mann, der ohne Sicherung auf den 300 Meter hohen Wolkenkratzer "The Shard" kletter. Die Londoner Polizei kam zu spät.

Ein unbekannter Kletterer hat am Montagmorgen ohne Hilfsmittel den höchsten Wolkenkratzer in der Europäischen Union, "The Shard" in London, erklommen. Laut Polizei bewegte sich der Mann ohne Seil und Kletterausrüstung auf die Spitze des pyramidenförmigen Hochhauses am Ufer der Themse zu.

Climbing the Shard in London! pic.twitter.com/VHZD4In4tT — Cary Cooper (@ProfCaryCooper) July 8, 2019

Einem Augenzeugen zufolge gelang es dem Kletterer, die Spitze des Wolkenkratzers zu erreichen, bevor die Polizei ihn erwischte. Scotland Yard erklärte, dass der Mann sich mittlerweile in den Händen der Beamten befinde, er sei jedoch nicht festgenommen worden.





Der vom italienischen Architekten Renzo Piano entworfene Glasturm "The Shard" ist fast 310 Meter hoch. Der Wolkenkratzer war bereits in der Vergangenheit das Ziel von waghalsigen Kletteraktionen. Im Jahr 2013 kletterte eine Gruppe von Greenpeace-Aktivisten auf das Gebäude, um gegen Ölbohrungen in der Arktis zu protestieren. Der sogenannte "französische Spiderman" Alain Robert wurde 2012 mit einer gerichtlichen Verfügung davon abgehalten, das Gebäude zu erklimmen.