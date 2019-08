Rätsel um Kafkas unbekannte Schriften gelöst

Die Israelische Nationalbibliothek hat die bislang unbekannten Schriften von Franz Kafka gesichtet. Um den Nachlass des Weltstars gab es lange Streit. Jetzt ist endlich bekannt, welche Schriften der Autor hinterließ.

Die Israelische Nationalbibliothek hat bislang unbekannte Briefe und Dokumente des Schriftstellers Franz Kafka vorgestellt. Wie die Nationalbibliothek auf ihrem Blog "The Librarians" schreibt, handelt es sich dabei um drei verschiedene Entwürfe der unvollendeten Geschichte "Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande", ein Notizheft, in dem Kafka Hebräisch übte, Hunderte persönliche Briefe, Zeichnungen, Skizzen, Reisetagebücher, kurze Notizen und weitere Papiere.

Hitherto unseen Hebrew writings by Franz Kafka were shown today at the @NLIsrael in Jerusalem. Pics show an article about a 1922 teachers strike in Jerusalem. Until two weeks ago it was kept in a bank vault in Zurich pic.twitter.com/QiDJzjPUQN