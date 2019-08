Außergewöhnlich hoher Wert

Mann mit Rollator mit mehr als fünf Promille unterwegs

07.08.2019, 15:26 Uhr | dpa

Die Polizei konnte das Ergebnis kaum fassen, doch der Test war eindeutig: 5,1 Promille Alkohol hatte der Mann im Atem. In Thüringen hat die Polizei einen schweralkoholisierten 49-Jährigen in eine Klinik gebracht.

Mit mehr als fünf Promille ist ein Mann im thüringischen Altenburg in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebes in Altenburg hatten den Mann am Dienstagabend nach der letzten Fahrt des Tages mit seinem Rollator aus einem Linienbus begleitet und die Polizei verständigt. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 5,1 Promille ergeben, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der 49-Jährige kam daraufhin in eine Klinik.

Wie es dem Mann inzwischen geht, war am Mittwoch unklar. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Gera sagte, sie gehe nicht davon aus, dass es sich bei dem Testergebnis um einen Messfehler handle. "Das ist ein sehr hoher Wert und sehr ungewöhnlich." Sie könne sich nicht erinnern, je einen solch hohen Messwert gelesen zu haben.





Die Polizisten hatten mit einem Gerät den Alkoholgehalt im Atem des Mannes bestimmt. Dieser Wert kann unter Umständen vom Ergebnis eines Bluttests abweichen.