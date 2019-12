Ein Toter und viele Verletzte in Blankenburg

Explosion in Mehrfamilienhaus in Sachsen-Anhalt

13.12.2019, 10:44 Uhr | dpa , job, t-online.de

Die Folgen des Unglücks: In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg hat es eine Explosion gegeben. (Quelle: Twitter/Polizei_MD)

Mindestens ein Toter, dazu viele Verletzte: In einem Mehrfamilienhaus im Harz hat es eine Explosion gegeben. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben, mindestens 25 Menschen verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag Die Explosion ereignete sich laut MDR gegen 8.55 Uhr in einem fünfgeschossigen Gebäude im Neubaugebiet Regenstein. Insgesamt sind demnach 160 Rettungskräfte am Unglücksort, der weiträumig abgesperrt wurde. Der "Volksstimme" zufolge waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312 — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

Zur Ursache für die Explosion in dem Mehrfamilienhaus gab es zunächst keine Angaben. Auch zur Schwere der Verletzungen der Menschen konnte der Sprecher noch keine Aussagen machen.

Die Polizei evakuiert das betroffene Gebäude, wie die Beamten auf Twitter mitteilten. In der Nachbarschaft befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Aus dieser wurden rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht, wie die Kita auf Anfrage mitteilte. Zu der Grundschule lagen zunächst keine Angaben vor. Blankenburg hat rund 20.000 Einwohner.

