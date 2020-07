Frau verschwand in Osteebad

Polizei bittet Urlauber in Vermisstenfall um Hilfe

30.07.2020, 16:13 Uhr | dpa

In Grömitz verschwand vor zwei Jahren eine schwer behinderte Frau. Um die Vermisste zu finden, bittet die Polizei nun Menschen um Hilfe, die zu diesem Zeitpunkt in der Umgebung Urlaub machten.

Auf der Suche nach Zeugen in einem zwei Jahre alten Vermisstenfall geht die Lübecker Kriminalpolizei jetzt ungewöhnliche Wege. Sie hat 2.500 Menschen in ganz Deutschland um Hilfe gebeten, die Ende Juli 2018 in Grömitz und Umgebung Urlaub gemacht haben.



Die Heimatadressen der Urlauber hatte die Polizei bei den Vermietern erfragt. Datenschutzrechtlich sei diese Art der Zeugenermittlung kein Problem, sagte Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth am der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Frau war mit zwei Männern unterwegs

Von der Befragung erhoffen sich die Ermittler den Angaben zufolge Erkenntnisse darüber, ob sich die damals 47 Jahre alte Vermisste am 27. Juli 2018 oder an den folgenden Tagen in der Umgebung des Ostseebades im Kreis Ostholstein aufgehalten hat. Dort wollen Zeugen die Frau am 27. Juli 2018 in Begleitung von zwei jungen Männern gesehen haben. Die Ermittler schließen inzwischen nicht mehr aus, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.

Die schwer behinderte Frau aus Eutin im Kreis Ostholstein wollte den Ermittlungen zufolge an diesem Tag ihre in Grömitz (Kreis Ostholstein) wohnenden Eltern besuchen. Dort ist sie jedoch nie angekommen.