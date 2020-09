Seit 2017 vermisst

Skelett von 27-jährigem Mann in Straßengraben gefunden

30.09.2020, 16:38 Uhr | dpa

Bei Straßenarbeiten in NRW ist ein menschliches Skelett entdeckt worden. Die Polizei konnte bereits die Identität des Mannes klären. Der Tote galt seit 2017 als vermisst.

Ein Mitarbeiter einer Straßenmeisterei hat in einem Graben bei Nörvenich ein menschliches Skelett gefunden. Wie die Dürener Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 27-jährigen Mann aus Bayern, der seit 2017 vermisst wurde. Die Todesursache sei noch unklar, Anhaltspunkte für eine Straftat gebe es bislang aber nicht. Bei ersten Untersuchungen in der Kölner Gerichtsmedizin sei der Tote identifiziert worden.

Der Mitarbeiter der Meisterei hatte den Angaben zufolge am Montag zunächst den Schädel in einem Straßengraben an der Landstraße 263 entdeckt und die Polizei alarmiert. Da die Leiche in einem kleinen Tunnel gelegen habe, der von dem Graben aus unter der Straße hindurchführe, sei sie wohl nicht früher entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Möglicherweise habe der Mann seinerzeit dort Unterschlupf gesucht.