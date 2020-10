Polizeieinsatz in Südhessen

Junge Männer nach Zeltausflug verschwunden

20.10.2020, 08:37 Uhr | cck, t-online

Die beiden Männer werden in Südhessen vermisst: Sie kehrten von einem Zeltausflug nicht zurück. (Quelle: Privat via Polizeipräsidium Südhessen)

Zwei junge Männer sind nach einem Wochenende im Wald nicht zurückgekehrt. Die Polizei geht davon aus, dass beide zum Zeitpunkt ihres Verschwindens willenlos waren.

Die Polizei in Südhessen sucht zwei junge Männer, die nach einem Zeltausflug im Wald bei Birkenau vermisst werden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer mit zwei Freunden am Freitag aufgebrochen, am Sonntag aber nicht mehr zurückgekehrt.



Die zwei anderen Freunde beendeten bereits am Samstag das Zelten, der 18-jährige Nico N. und der 19-jährige Henri H. blieben im Wald. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich die beiden Männer zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einem willenlosen Zustand befunden haben. Mehr Angaben machte die Polizei dazu nicht.

Verschiedene Spuren führten bisher nicht zum Erfolg

Zeugen haben die beiden wohl am Sonntagnachmittag noch auf dem Wanderweg B9 bei Birkenau gesehen. Einer von ihnen soll keine Schuhe getragen haben. Außerdem konnten die Fischerhütte und das sogenannte Franzosenkreuz im Wald bei Schnorrenbach als Anlaufpunkte ermittelt werden. Eine weitere Spur führte zurück zur Gemeinde Birkenau. Allerdings konnten die Männer bisher nicht gefunden werden.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibungen herausgegeben:



Henri H. ist 198 cm groß, schmal, hat braune Augen und dunkelblonde, gelockte lange Haare. Wahrscheinlich trägt er eine schwarze Daunenjacke mit der Aufschrift "Northface", und eine schwarz-weiß-karierte Kappe der Marke "Carhartt".

Nico S. ist 180 cm groß, hat kurze braune Haare und ist Bartträger. Er soll mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet sein.

Die Polizei in Heppenheim nimmt Hinweise unter der Nummer: 06252-7060 entgegen.