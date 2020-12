Existenzangst auf dem Wasser

Die letzten Ostseefischer kämpfen ums Überleben

05.12.2020, 11:28 Uhr | t-online

Uwe Krüger ist Ostseefischer und gehört zu einer aussterbenden Art. Nach der Wende ging es der Branche in Mecklenburg-Vorpommern noch gut, doch heute kämpft sie ums Überleben.



Rund 1.200 Bote sind nach Wende in Mecklenburg-Vorpommern noch zum Fischen rausgefahren. Heute sind es weniger 200. Einer, der nicht aufgeben will, ist Uwe Krüger. In sechster Generation fährt er zur See. Doch EU-Regularien machen ihm das Leben zunehmend schwerer.

Warum es immer weniger Ostseefischer gibt und wie sie ums Überleben kämpfen, sehen Sie oben im Video – oder hier.