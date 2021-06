Heldentat in Indien

Bootsmann rettet Baby aus dem Ganges

Ein Boot auf dem Ganges in Uttar Pradesh: In Indien wurde ein Bootsmann für die Rettung eines Säuglings hoch gelobt. (Quelle: imago images)

So manchen erinnert dieser Fall an eine biblische Erzählung: In Indien hat ein Bootsmann ein Baby gerettet, das in einer Kiste auf dem Ganges trieb. Der Mann soll nun große Belohnungen erhalten.

Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh hat ein Bootsmann ein kleines Baby aus dem Ganges gerettet. Wie das amerikanische Nachrichtenportal "BBC News" berichtete, trieb das 21 Tage alte Baby eingewickelt in einen Schal in einer Holzkiste auf dem Ganges, als der Mann auf die Schreie des Kindes aufmerksam wurde. Das Baby werde inzwischen im Krankenhaus behandelt.

Der Chief Minister des Bundesstaates, Yogi Adityanath, lobte den Bootsmann für seine Rettungsaktion. Er solle als Dank für seine Menschlichkeit mit staatlichen Leistungen inklusive eines Hauses belohnt werden, berichtete "BBC News" weiter.



Warum das Baby im Ganges trieb, sei derzeit noch nicht geklärt. Allerdings sei es in Indien keine Seltenheit, dass Mädchen nach ihrer Geburt getötet oder ausgesetzt werden. Insbesondere in armen Regionen werden sie im Gegensatz zu Jungen als finanzielle Belastung angesehen.