Springer unter Druck

Jetzt kommen neue Details im Fall Reichelt ans Licht

22.10.2021, 14:32 Uhr | t-online

Springer-CEO im Kreuzfeuer: Mathias Döpfner steht derzeit von vielen Seiten in der Kritik für den Umgang mit dem Fall Reichelt. (Quelle: Getty Images)

Julian Reichelt ist seinen Job als Bild-Chef los. Nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs gelobt Axel Springer Verbesserungen. Doch angeblich soll das Unternehmen juristischen Druck auf ehemalige Affären Reichelts ausgeübt haben.

Der Medienkonzern Axel Springer soll im Zuge der Compliance-Ermittlungen gegen den mittlerweile freigestellten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt juristischen Druck auf eine betroffene Frau ausgeübt haben. Das berichtet der "Spiegel". Demnach habe die Rechtsabteilung des Medienkonzerns mit einer Kanzlei dem Anwalt einer betroffenen Frau juristische Konsequenzen angedroht, falls Teile ihrer Aussagen aus dem Compliance-Verfahren gegen Reichelt an die Öffentlichkeit kommen sollten.

Darüber hinaus soll der Chef-Justiziar Springers dem Anwalt der Betroffenen, Christian Schertz, vorgeworfen haben, ein schriftliches Protokoll ihrer Aussagen an Medien durchgestochen zu haben. Daher habe Springer den Anwalt aufgefordert, die Aussagen aus "Schadensbegrenzung" sofort zurückzuziehen. Eine weitere von Springer beauftragte Kanzlei warf zudem den Betroffenen einen Verstoß gegen das Geschäftsgeheimnisgesetz vor, das möglicherweise strafbar sei.

Springer spricht von "Fürsorgepflicht"

Springer soll laut dem Bericht bestätigt haben, den Anwalt der Betroffenen kontaktiert zu haben. Man habe ihm mitgeteilt, dass "alle anderen Beteiligten am Compliance-Verfahren" Vertraulichkeit bewahrt hätten. Die Drohung mit strafrechtlichen Schritten begründete der Verlag mit seiner "Fürsorgepflicht", um "die Integrität des Compliance-Verfahrens und die Rechte aller daran beteiligten Personen" zu schützen.

Julian Reichelt: Dem ehemaligen "Bild"-Chef wird Machtmissbrauch vorgeworfen. (Quelle: Uwe Steiner/imago images)



Das Compliance-Verfahren richtete sich im Frühjahr gegen den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Eine extern eingeschaltete Anwaltskanzlei hatte demnach den Vorwurf untersucht, Reichelt habe mehrere Beziehungen zu untergebenen Mitarbeiterinnen unterhalten und sie daraufhin beruflich gefördert. Nach Abschluss des Verfahrens blieb Reichelt weiter im Amt. In dem Verfahren konnten mehrere Beziehungen des Journalisten zu Mitarbeiterinnen laut Springer nachgewiesen werden, allerdings habe sich der Vorwurf des Machtmissbrauchs nicht bestätigt. Reichelt blieb daraufhin im Amt.

Reichelt wittert "Vernichtungsfeldzug"

Am vergangenen Montag wurde Reichelt nach Recherchen der "New York Times" und der Ippen-Mediengruppe allerdings von Springer freigestellt. Reichelt soll nach Abschluss des Verfahrens weiter "Privates und Berufliches nicht klar getrennt" und den Vorstand belogen haben, heißt es in einer Konzern-Mitteilung.

Reichelt selbst äußerte sich zu den Vorwürfen bisher nicht öffentlich. Aus seinem Umfeld heißt es in dem Bericht, er sei erschüttert über die Berichterstattung der vergangenen Tage und empfinde sie als "Vernichtungsfeldzug".