Mit 98 Jahren

Holocaust-Überlebende Erna de Vries ist tot

Sie überlebte das Konzentrationslager in Auschwitz, nun ist Erna de Vries im Alter von 98 Jahren gestorben. Sie war mehrfach für ihr Engagement in der Aufklärung ausgezeichnet worden.

Erna de Vries ist tot. Die Holocaust-Überlebende starb im Alter von 98 Jahren. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Ihr Tod sei ein Riesenverlust für die Familie aber auch für die jüdische Gemeinde Osnabrück, sagte deren Vorsitzender Grünberg NDR Niedersachsen.

De Vries überlebte das Konzentrationslager Auschwitz und starb offenbar nur zwei Tage nach ihrem 98. Geburtstag. Die Emsländerin engagierte sich nach dem Krieg in der Aufklärung über die Schreckenstaten des NS-Regimes. Ab 1998 ging sie regelmäßig in Schulen und erzählte von ihren Erlebnissen. Sie war 1943, im Alter von 19 Jahren, in das Konzentrationslager deportiert worden.

Zuletzt war Erna de Vries im Februar 2020 öffentlich zu sehen, in einem Schulzentrum in der Grafschaft Bentheim.