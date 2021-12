Niederbayern

Verschwundenes Mädchen wohlbehalten in Wald gefunden

01.12.2021, 12:49 Uhr | dpa

Eine Nacht musste eine Jugendliche im Wald verbringen, nachdem sie am Dienstag weggelaufen war und sich verirrt hatte. Die Polizei brachte das leicht unterkühlte Mädchen in ein Krankenhaus.

Mitten im Wald ist ein vermisstes Mädchen in Niederbayern wohlbehalten gefunden worden. Die 15-Jährige war nach einem Streit weggelaufen und hatte sich in einem Wald bei Regen verlaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nachdem es bei dem Vermisstenfall am Dienstag zwischenzeitlich telefonischen Kontakt zu der Jugendlichen gegeben habe, hätten zwei Streifenbesatzungen der Polizei sie schließlich bei nasskaltem Wetter gefunden. Das Mädchen war den Angaben zufolge leicht unterkühlt. Außerdem war sie unterwegs gestürzt und wurde deshalb vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.