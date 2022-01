"Ermordet durch Gleichgültigkeit der Passanten"

Schweizer Fotograf erfriert in Pariser Innenstadt

27.01.2022, 17:54 Uhr | lw, t-online

Place de la République in Paris (Archivbild): René Robert starb mitten in Paris. (Quelle: PanoramiC/imago images)

In der französischen Hauptstadt ist ein Mann gestorben, nachdem er stundenlang in der Kälte gelegen hatte. Offenbar hatten Passanten den Verunglückten ignoriert. Bei dem Toten handelt es sich um einen bekannten Fotografen.

Mitten im Zentrum von Paris ist der Schweizer Fotograf René Robert im Alter von 85 Jahren gestorben – offenbar ist er erfroren. Der französische Journalist Michel Mompontet machte auf Twitter auf den Tod seines Freundes aufmerksam. Demnach sei Robert vergangene Woche nach dem Abendessen spazieren gegangen. Dabei habe er einen Schwächeanfall erlitten oder sei gestolpert. Der Fotograf habe neun Stunden nahe dem belebten Place de la République gelegen, wo er auch lebte. Mompontet schrieb, ein Obdachloser hätte gegen 6 Uhr morgens den Notruf getätigt. Die Hilfe kam jedoch zu spät: Robert starb an Unterkühlung.

"Neun Stunden lang hielt kein Passant an, um zu sehen, warum der Mann auf dem Bürgersteig lag. Niemand", so der Journalist. Der Fotograf sei "ermordet" worden "durch die Gleichgültigkeit der Passanten". In einem Nachruf schrieb der Journalist: "Die Rue de Turbigo. Das volle Paris, die Stadt der Lichter, die Bars, die Restaurants. Die Menschheit, die so unmenschlich ist, und die Frage: Wie konnte es so weit kommen?".

René Robert wurde 1936 in Freiburg in der Schweiz geboren. In seinen Arbeiten fokussierte er sich auf die Flamenco-Fotografie. Zudem war er wegen seiner Schwarz-Weiß-Porträts bekannt geworden.