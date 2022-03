3.300 Anwohner betroffen

Fliegerbombe in Aalen erfolgreich entschärft

05.03.2022, 16:09 Uhr | dpa, t-online

Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten Tausende Menschen in Aalen zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen. Nun gab die Stadt Entwarnung.

In Aalen haben am Samstag mehr als 3.300 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, damit eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg so folgenlos wie möglich entschärft werden konnte. "Die Kontrolle der Evakuierungszone wurde erfolgreich abgeschlossen", teilte die Stadt am Vormittag mit. Es seien nur noch rund zehn Menschen angetroffen worden.



Um kurz vor halb eins am Mittag hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung begonnen, wie der SWR berichtete. Bereits gut eine halbe Stunde später habe die Stadt Entwarnung gegeben: Die Bombe wurde ohne Probleme entschärft.

Der 1.000 Kilogramm schwere Sprengkörper aus US-amerikanischer Herstellung war bei Bauarbeiten für ein neues Wohngebiet der Stadt im Ostalbkreis entdeckt worden.