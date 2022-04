In US-Gefängnis

Inhaftierte Frauen werden schwanger von Transfrau

14.04.2022, 13:12 Uhr | t-online

In einem Gefängnis in den USA sind zwei Häftlinge schwanger von einer Transfrau geworden. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In einem Frauengefängnis im US-Bundesstaat New Jersey sind zwei Häftlinge von einer Transfrau schwanger geworden. In dem Staat entscheidet nicht das biologische Geschlecht, wo ein Häftling unterkommt.

In einem Frauengefängnis im US-Bundesstaat New Jersey sind zwei Inhaftierte schwanger geworden. Sie sollen Sex mit einer inhaftierten Transfrau gehabt haben. Das berichtet unter anderem die "New York Post". Demnach habe es sich um "einvernehmliche sexuelle Beziehungen mit einer anderen inhaftierten Person" gehandelt, heißt es von dem State Department of Correnctions. Zuerst hatte das Portal "NJ.com" über den Fall in der "Edna State Correctional Facility" berichtet.

In dem Staat wurde in dem vergangenen Jahr eine neue Richtlinie erlassen. Sie ermöglicht es, Gefängnisinsassen in einer Anstalt untergebracht zu werden, die ihrer bevorzugten Geschlechtsidentität entspricht. Zuvor hatte eine Transfrau eine Klage eingereicht, nachdem sie 18 Monate in einem Gefängnis für Männer untergebracht wurde.

Insgesamt sollen in dem Gefängnis 27 Transfrauen untergebracht sein, die sich keinen geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen haben.