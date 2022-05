Cerrillo: T├Ąter spielte traurige Musik

Eine der Lehrerinnen habe noch versucht, die Klassenzimmert├╝r zu schlie├čen, doch der Sch├╝tze sei schon da gewesen, berichtete das M├Ądchen. Alles sei sehr schnell gegangen. Der T├Ąter sah die Lehrerin an, wie Miah Cerrillo berichtet, und sagte "Gute Nacht". Dann habe er sie erschossen und auf deren Kollegin und einige Sch├╝ler gezielt. Miah Cerrillo wurde an der Schulter und am Kopf durch Splitter verletzt.

Danach, so die Sch├╝lerin weiter, habe der Sch├╝tze eine T├╝r zum benachbarten Klassenzimmer ge├Âffnet. Sie h├Ârte Sch├╝sse und Schreie. Der Sch├╝tze schaltete Musik ├╝ber Lautsprecher ein ÔÇô "traurige Musik", wie Miah Cerrillo erz├Ąhlt. Befragt, was genau sie damit meine, sagte die Elfj├Ąhrige: Musik wie "Ich will, dass Menschen sterben."

Aus Angst, der Sch├╝tze k├Ânnte in ihre Klasse zur├╝ckkehren, tauchte sie nach eigenen Angaben ihre H├Ąnde in das Blut eines Mitsch├╝lers, dessen Leiche neben ihr lag, um sich damit zu beschmieren und sich tot zu stellen.

"Warum haben sie uns nicht gerettet?"

Mit dem Telefon der toten Lehrerin gelang es dem M├Ądchen und einem Freund, die Polizei anzurufen: "Bitte kommt, bitte kommt", h├Ątten sie bei ihrem Anruf gefleht, berichtete die Elfj├Ąhrige. Zu diesem Zeitpunkt sei sie davon ausgegangen, dass die Polizei noch nicht am Tatort war. Sp├Ąter habe sie von Erwachsenen erfahren, dass die Polizei schon vor Ort war. "Warum sind sie nicht hereingekommen, warum haben sie uns nicht gerettet?", fragte sie weinend die CNN-Reporterin.

Bei dem Angriff auf eine Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte ein 18-J├Ąhriger zwei Lehrerinnen und 19 Kinder erschossen. Die Polizei hat inzwischen Fehler einger├Ąumt. Der Leiter der Beh├Ârde f├╝r ├Âffentliche Sicherheit des US-Bundesstaates Texas, Steven McCraw, sagte in Uvalde, es sei die "falsche Entscheidung" gewesen, das Klassenzimmer, in dem der Sch├╝tze sich mit Kindern verschanzt hatte, nicht fr├╝her zu st├╝rmen.