In Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Zw├Âlfj├Ąhriger aus der Ukraine tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte, lag der Junge am vergangenen Dienstag auf dem Gel├Ąnde hinter einer Fl├╝chtlingsunterkunft, auf dem sich auch ein Spielplatz befindet.