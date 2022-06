Allein am Pfingstwochenende starben drei Menschen bei Badeunf├Ąllen. Mit der Hitze locken Seen als willkommene Abk├╝hlung. Doch Rettungsschwimmer warnen: Nicht ├╝berall seien Retter zur Stelle.

Rettungsschwimmer warnen vor den Gefahren beim Schwimmen in unbewachten Gew├Ąssern. Der Landesverbandssprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Daniel Keip, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir stellen immer wieder fest, dass Badende und Schwimmer die eigenen F├Ąhigkeiten ├╝bersch├Ątzen, gerade am und im Wasser und andererseits die Gefahren des Wassers untersch├Ątzen". Wasser habe keine Balken, das w├╝rde mitunter vergessen, sagte Keip. Und je weiter die Badestellen von anderen Menschen entfernt l├Ągen, desto weiter sei auch die n├Ąchste Hilfe.



Am Pfingstwochenende starben in Brandenburg drei Menschen bei Badeunf├Ąllen. Die t├Âdlichen Unf├Ąlle ereigneten sich in Brandenburg an der Havel, Zossen und Lychen. Die F├Ąlle seien unter den Lebensrettern nachbereitet worden, berichtete Keip. "Bei Todesf├Ąllen sind wir sehr schnell, sehr emotional angefasst, gerade weil wir uns ehrenamtlich engagieren und nicht helfen konnten."