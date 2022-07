Ex-"Bild"-Chef Reichelt startet neue Meinungsshow bei YouTube

Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt pr├Ąsentiert seit Dienstag eine "Meinungs-Show" auf der Plattform Youtube. In der ersten gut zwanzig Minuten langen Folge der Sendung "Achtung, Reichelt!" sprach der 42-J├Ąhrige mit FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki .

Reichelt hatte nach seinem Aus als Chefredakteur bei Deutschlands gr├Â├čter Boulevardzeitung "Bild" im Herbst 2021 angek├╝ndigt, reichweitenstarkes Fernsehen machen zu wollen. Immer h├Ąufiger war er in den vergangenen Monaten mit Beitr├Ągen in Sozialen Netzwerken zu sehen.

Reichelt teilte am Dienstag mit, dass das neue Format von einem w├Âchentlichen Newsletter begleitet werde. Er sagte zum Start: "Wir wollen furchtlos und respektlos ├╝ber das sprechen, was in unserem Land passiert."