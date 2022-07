Mainz: Frau und Tochter tot aufgefunden – Todesursache unklar

Angehörige hatten sie als vermisst gemeldet: Polizisten fanden eine Frau und ihre neunjährige Tochter tot in ihrer Wohnung in Rheinland-Pfalz.

In Mainz sind eine Mutter und ihre neunjährige Tochter tot in ihrer Familienwohnung gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Mittwoch erklärten, wurden sie am Dienstagabend entdeckt, als Einsatzkräfte der Polizei die Tür öffnen ließen. Angehörige hatten die beiden als vermisst gemeldet.