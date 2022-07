Kate McCann: Britische Moderatorin verliert bei Live-Debatte das Bewusstsein

Truss in Umfragen deutlich vor Sunak

Die beiden Konkurrenten im Rennen um Johnsons Nachfolge als Parteivorsitzender der konservativen Tories und Regierungschef hatten sich am Montagabend ihr erstes TV-Duell geliefert. Bei einer Stichwahl werden alle rund 200.000 Tory-Mitglieder den Nachfolger oder die Nachfolgerin bestimmen. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Meinungsumfragen sehen Truss bislang deutlich vor Sunak.

In Itzehoe :

In Itzehoe : Älteste Frau Deutschlands mit 113 Jahren gestorben

Gerichtsurteil in London gefällt :

Gerichtsurteil in London gefällt : Britische Ärzte müssen 12-Jährigen nicht weiter beatmen

Johnson war am 7. Juli durch eine parteiinterne Revolte gegen seine viel kritisierte Amtsführung zum Rücktritt als Parteivorsitzender gezwungen worden, was auch das Aus für sein Regierungsamt bedeutete. Mehr dazu lesen Sie hier. Er will aber noch bis zur Kür seines Nachfolgers Premierminister bleiben.