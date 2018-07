Ist es das zuvor entflohene Tier?

Jäger erspäht Känguru in Baden-Württemberg

09.07.2018, 19:08 Uhr | dpa

Ein australischer Rotnacken-Wallaby auf einer Wiese (Symbolbild): Ähnlich ertappt dürfte das in Baden-Württemberg entflohene Känguru geschaut haben, als der Jäger es entdeckte. (Quelle: blickwinkel/McPHOTO/D. Vorbusch/imago)

Vor zwei Wochen ist in Baden-Württemberg ein Känguru aus einem Gehege entflohen. Seine Flucht war bisher erfolgreich. Nun könnte es wieder gesehen worden sein.

Im baden-württembergischen Seelbach ist ein Känguru gesichtet worden – gut zwei Wochen nach dem Ausbruch eines Kängurus im 30 Kilometer entfernten Kenzingen. Ob es sich bei der Sichtung um das entflohene Beuteltier handelt, ist jedoch bislang unklar.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete ein Jäger am Sonntag, das Tier auf der Aufzeichnung einer Wildkamera gesehen zu haben. Das vermisste Känguru war am 23. Juni von einem privaten Grundstück ausgebüxt. Es wurde danach mehrmals gesichtet, konnte aber nicht eingefangen werden.

Ein Känguru in der freien Wildbahn einzufangen, sei eher schwierig, sagte Claudia Vollhardt, Kuratorin im Karlsruher Zoo. Aus dem Karlsruher Zoo seien immer wieder mal Beuteltiere ausgebüxt. Eines habe man in die Enge treiben und mit einem Netz einfangen müssen. Die anderen seien mehr oder weniger freiwillig zurückgekehrt.