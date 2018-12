Unfall in Niedersachsen

Wildschwein rennt 93-Jährige auf Supermarkt-Parkplatz um

09.12.2018, 13:55 Uhr | dpa

Es ist ein ungewöhnlicher Unfall: In Groß Berkel hat ein Wildschwein eine Seniorin zu Fall gebracht. Das Tier befand sich offenbar in großer Panik – und wird noch immer gesucht.

Ein aufgescheuchtes Wildschwein hat in Groß Berkel bei Hameln in Niedersachsen eine 93-Jährige auf einem Supermarkt-Parkplatz umgerannt. Die alte Dame musste medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Am Vormittag war bei den Beamten ein Notruf eingegangen, dass ein Wildschwein zwischen Hameln und Groß Berkel an der Bundesstraße 1 unterwegs sei. Das Tier – wahrscheinlich aufgeschreckt durch Drückjagden in den nahen Wäldern – rammte zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle einen Streifenwagen. Anschließend beschädigte es die Schaufensterscheibe eines Autohauses und brachte dann die Seniorin zu Fall.







Zwei Streifenwagen-Besatzungen fahndeten vergeblich nach dem geflüchteten Wildschwein.