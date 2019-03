Stuttgarter Hauptbahnhof

Gleise wegen einer Gans gesperrt

04.03.2019, 21:22 Uhr | dpa

Beamte der Bundespolizei tragen die Gans von den Gleisen am Stuttgarter Hauptbahnhof: Sie wurde am Bärensee wieder in die Freiheit entlassen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Stuttgart/dpa)