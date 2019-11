Unfall in Sachsen

Tiertransporter umgekippt – Kühe laufen über Autobahn

06.11.2019, 03:43 Uhr

Blaulicht mit Unfall-Schriftzug: Auf der A38 in Sachsen ist ein Tiertransporter umgekippt. (Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa/Archivbild/dpa)

Auf der A38 in Sachsen ist ein Tiertransporter umgekippt. Zehn Kühe sind dabei ausgebüxt. Mehrere Tiere wurden eingeklemmt und mussten befreit werden. Teile der Autobahn wurden zunächst gesperrt.

Ein Tiertransporter mit 50 Kühen ist am Dienstag auf der Autobahn 38 in Sachsen umgekippt. Zehn Tiere büxten aus und liefen über die Autobahn, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Die Autobahn wurde in Richtung Göttingen gesperrt.





Mehrere Kühe wurden in dem Transporter eingeklemmt und mussten befreit werden. Über Ursache und Hergang des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ob Tiere verletzt oder getötet wurden, wurde zunächst nicht bekannt. Die Dauer der Sperrung war gegen Mitternacht ebenfalls noch unklar.