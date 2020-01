Tier auf Hundeplatz erschossen

Schäferhund tötet Besitzerin und greift Polizistin an

08.01.2020, 20:14 Uhr | dpa

In der Schweiz hat eine Hund seine Besitzerin totgebissen. Als kurz darauf Polizisten am Unglücksort eintrafen wurden auch sie attackiert – ihnen blieb nur eine Option.

Ein aggressiver Hund hat in der Schweiz nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine Besitzerin auf einem Hundeübungsplatz angegriffen und totgebissen. Von Passanten alarmierte Beamte hätten die leblose Frau (45) am Dienstag auf dem Platz gesehen, sich aber nicht nähern können, weil der Belgische Schäferhund so aggressiv gewesen sei, berichtete die Polizei am Mittwoch.



Als das Tier auch eine Polizistin ansprang und in den Arm biss, habe ein Kollege es erschossen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Hundeübungsplatz in Auboranges etwa 80 Kilometer südwestlich von Bern.