Tierischer Alarm

Wellensittich schlägt Einbrecher in die Flucht

08.07.2021, 19:50 Uhr

Ein Wellensittich im Tiergarten Delitzsch (Symbolbild): Ein Artgenosse schlug in Vaihingen an der Enz einen Einbrecher in die Flucht. (Quelle: STAR-MEDIA/imago images)

In Baden-Württemberg ist ein Einbrecher nicht weit gekommen: Als er über ein gekipptes Fenster in ein Einfamilienhaus einsteigen wollte, schlug der Wellensittich Alarm. Ganz ohne Beute ging der Täter allerdings nicht.

Ein Wellensittich hat in Baden-Württemberg einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Täter stieg in der Nacht zu Mittwoch über ein gekipptes Fenster ins Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Vaihingen an der Enz ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Dabei fiel nach Angaben der Bewohner ein Blumentopf herunter. Der Vogel schlug kreischend Alarm, der Einbrecher flüchtete. Ganz ohne Beute ging er dabei nicht aus: Auf dem Fenstersims lag ein Geldbeutel, den er mitnahm.