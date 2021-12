Bei Karlsruhe

Diebisches Pferd löst Polizeieinsatz aus

22.12.2021, 18:10 Uhr | dpa, MaM

Einmal nicht hingeschaut und alles war weg: Handy, Geldbörse und Autoschlüssel. Aus diesem Grund alarmierte eine Frau im Kreis Karlsruhe die Polizei – die einen Täter überführen konnte.

Ein neugieriges Pferd hat in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) die Polizei auf den Plan gerufen. Diese ermittelte zunächst wegen Diebstahls.



Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 25-Jährige die Beamten alarmiert, weil sie vermutete, bestohlen worden zu sein. Demnach hatte sie ihre Tasche im Bereich der Pferdeboxen eines Stalls abgestellt und kurz danach bemerkt, dass einiges daraus fehlte. Die alarmierten Beamten fuhren umgehend zum Tatort. Dort angekommen verschafften sie sich ein Bild von der Örtlichkeit. Erst nach langer Suche fanden sie dann in einer Pferdebox Handy, Geldbörse und Autoschlüssel der Frau.



Das Pferd hatte die Utensilien nach Auskunft der Polizei vom Mittwoch aus der Handtasche "entwendet" und in seiner Box verteilt. "Auf die Erstattung einer Anzeige gegen das Pferd, etwa wegen groben Unfugs, wurde am Ende mit einem Augenzwinkern verzichtet", schrieb ein Polizeisprecher in seiner Mitteilung.