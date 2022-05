Blaine Anthony, wie sich der Filmproduzent der Sendung "Der BĂ€renflĂŒsterer" ("The Bear Whisperer") nennt, soll in seiner Sendung Ausschnitte eines Jagdtrips im Kenai Fjords National Park benutzt haben. Dabei seien zwei BĂ€ren geschossen worden – einer durch den angeblichen Tierliebhaber. Die Jagd in diesem Park ist verboten. Die Behörden geben an, dass Anthony zwischen 2011 und 2019 an mindestens acht Jagden teilgenommen haben soll. Der Fall, der ihn jetzt vor Gericht brachte, soll aus dem Jahr 2017 stammen.