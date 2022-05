Mexiko: Richter verbietet vorerst Stierkämpfe in weltgrößter Arena

Tradition kurz vor dem Aus Mexiko: Richter verbietet vorerst Stierk├Ąmpfe in weltgr├Â├čter Arena Von afp 28.05.2022 - 11:30 Uhr Lesedauer: 1 Min. Stierkampf im Plaza de Toros in Mexiko-Stadt: Die Tradition steht vor dem Aus. (Quelle: Luis Cortes/ZUMA Press/imago-images-bilder)

Es ist eine der Hochburgen des Stierkampfes, doch die Tradition steht in Mexiko-Stadt vor dem Aus: Ein Gericht setzte nun Stierk├Ąmpfe in der weltgr├Â├čten Arena aus. Bald will sich auch das Parlament mit dem Thema befassen.

In Mexiko hat ein Richter die Aussetzung der Stierk├Ąmpfe in der gr├Â├čten Stierkampfarena der Welt angeordnet. Die Organisatoren "m├╝ssen die Stierkampfvorf├╝hrungen in der Plaza de Toros in Mexiko-Stadt sowie die Erteilung von Genehmigungen sofort aussetzen", entschied das Bundesgericht am Freitag. Aktivisten hatten Klage gegen die Jahrhunderte alte Tradition eingereicht.

Eine weitere Anh├Ârung soll am Donnerstag stattfinden. Eigentlich ist die n├Ąchste Veranstaltung am 2. Juli in der Plaza de Toros angesetzt. Es ist das erste Mal, dass ein Gericht in Mexiko eine Aussetzung eines Stierkampfes anordnet, nachdem zivile Organisationen jahrelang auf ein Verbot geklagt hatten.

Parlament will ├╝ber Verbot des Stierkampfes abstimmen

Mexiko gilt als eine Hochburg des Stierkampfes. Allerdings stehen die Tradition und die 50.000 Zuschauer fassende Plaza de Toros vor einer ungewissen Zukunft: Im Dezember billigte eine Tierschutzkommission des mexikanischen Parlaments einen Vorschlag zum Verbot des Stierkampfes in der Hauptstadt. Die Abgeordneten m├╝ssen noch ├╝ber den Plan abstimmen.