Ein verirrter Orca in der Seine soll mit Walger├Ąuschen angelockt und Richtung Meer geleitet werden. Eine Drohne soll den Vorgang beobachten, teilte die zust├Ąndige Pr├Ąfektur Seine-Maritime mit Sitz in Rouen am Freitagabend nach Beratungen mit Fachleuten mit. Das Tier, das sich in der N├Ąhe der nordfranz├Âsischen K├╝ste aufh├Ąlt, schwimme immer hin und her und nicht Richtung Meer.