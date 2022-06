├ťberraschung in der Wissenschaft: Auf der Isle of Wight wurden die Fossilien eines zweibeinigen Dinosauriers freigelegt. Es k├Ânnte sich um das gr├Â├čte jemals in Europa entdeckte Exemplar handeln.

Ein Forscherteam hat auf der britischen Isle of Wight ├ťberreste eines Tieres gefunden, das als eines der gr├Â├čten jemals in Europa entdeckten jagenden Dinosaurier gilt. Die Knochen, die mutma├člich von einem sogenannten Spinosaurier stammen, kamen an der S├╝dwestk├╝ste der Isle of Wight zum Vorschein, wie das Forscherteam in der Fachzeitschrift "PeerJ Life & Environment" berichtet.