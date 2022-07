Zoo in Japan: Pinguine und Otter treten in Hungerstreik

Aktualisiert am 06.07.2022 - 16:51 Uhr

Pinguine und Otter treten in Hungerstreik

In Japan bekommen auch Zoo-Tiere den Preisanstieg zu sp├╝ren: Statt den ├╝blichen Fischen bekommen sie nun billige Makrelen vorgesetzt. Das hat Konsequenzen.

In einem japanischen Aquarium sind Pinguine und Otter aus Protest gegen Einsparungen in ihrem Speiseplan in den Hungerstreik getreten: Nach Angaben des Leiters des Hakone-en-Aquariums, Hiroki Shimamoto, verschm├Ąhen einige besonders w├Ąhlerische Pinguine und alle Otter die normalen Makrelen, die ihnen neuerdings anstelle der traditionellen japanischen St├Âcker vorgesetzt werden. "Sie spucken sie einfach wieder aus", berichtete er der Nachrichtenagentur AFP.