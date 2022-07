Nach Protest: Färöer-Inseln reduzieren Jagd auf Delfinen

Nach einem Aufschrei der Empörung ĂŒber fast 1.500 getötete Delfine im September vergangenen Jahres geben die FĂ€röer-Inseln nun nur noch eine bestimmte Zahl an Tieren zur Jagd frei. Es solle fĂŒr 2022 und 2023 eine jĂ€hrliche Quote von 500 Delfinen gelten, teilte am Sonntag die autonome Regierung der zu DĂ€nemark gehörenden Inseln mit. Zuvor hatten fast 1,3 Millionen Menschen eine Petition zum Verbot der als "Grindadrap" bezeichneten traditionellen Jagdpraxis unterzeichnet.