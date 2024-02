"Was für ein ...": Biden attackiert Trump

Angesichts der immer gleichen Nachrichten vom Krieg in der Ukraine ist ein Missverständnis entstanden: Viele Menschen haben den Eindruck, es bewege sich dort nichts mehr. Töten und Sterben in Endlosschleife, sinnlos, perspektivlos, stagnierend – so stelle sich das Elend in den Schützengräben dar. Dieser Eindruck vom Stillstand könnte nicht falscher sein.

Das Schlachtfeld dieses Winters hat mit dem von früher wenig gemein, wobei früher die Zeit vor sechs Monaten meint. Der Krieg hat dystopische Züge angenommen, denn seit dem Herbst verbreitet sich eine neue Waffe: Der Himmel hängt nun voll mit Drohnen, die aus der Ich-Perspektive gesteuert werden. Ihre Lenker am Boden sehen auf den Monitoren ihrer Fernsteuerungen den Gegner vor sich wie in einem Videospiel. Sie lassen ihre Geschosse im Kamikazeangriff auf Panzer und Soldaten stürzen, dringen durch Fenster in Gebäude ein und töten ihre Opfer im Schlaf.

Die fliegenden Bomben, kombiniert mit Schwärmen von Beobachtungsdrohnen, erzeugen gläserne Schlachtfelder – insbesondere am Tag und erst recht jetzt im Winter, in dem keine Blätter an den Bäumen Schutz vor Entdeckung bieten. Anders als die grobschlächtige Artillerie können Drohnenpiloten zentimetergenau zuschlagen.

Während die Technologie enorme Sprünge macht, ähnelt das Schicksal der Getroffenen dem Elend vergangener Jahrhunderte. An manchen Frontabschnitten ist das Verlassen der eigenen Stellung nur noch im Schutz der Dunkelheit möglich. Die Konsequenzen sind schlimm: Wer morgens schwer verwundet wird, muss bleiben, wo er ist, und stirbt qualvoll. Wen es abends erwischt, der kann unentdeckt ins Lazarett gekarrt werden. Ob Verwundeten geholfen wird, ist zu einer Frage der Uhrzeit geworden. "Das ist die Hölle", berichtet der Militärexperte Markus Reisner. "Wir erleben eine Menschenjagd auf einzelne Personen."

Die lautlosen Waffen erscheinen in vielerlei Gestalt. Auf Panzern entdeckt man Kästen mit Antennen. Weiter entfernt von der Front erheben sich hohe Masten. Von Lkw recken sich ausfahrbare Kräne mit Gerätschaften in den Himmel, um deren Reichweite zu erhöhen. An Kampfjets hängen stromlinienförmige Boxen, die geräuschlose Salven abfeuern.

So wandelbar wie die äußere Erscheinung der Waffen ist auch das, was die Elektronik im Inneren tut. Manche Geräte sollen die Fernsteuerung der feindlichen Drohnen unterbrechen, andere sollen derlei Störmanöver unterbinden. Gleitbomben oder Präzisionsraketen, die mit GPS ihren Weg ins Ziel finden, werden von Störsendern aus der Bahn gebracht. Elektromagnetische Impulse verwirren das gegnerische Flugabwehrradar und täuschen einen Drohnenstart oder einen Raketenabschuss vor. Die Verteidiger treten daraufhin in Aktion und offenbaren ihre eigene Position – prompt regnen die echten Raketen auf sie nieder. Zugleich schlüpfen Flugkörper durch das Netz der irritierten Abwehr und treffen Ziele tief im Hinterland.

Das russische Militär beherrschte diese Disziplin schon immer sehr gut, nun bringt es seinen Vorsprung in der Ukraine voll zur Geltung. Westliche Systeme wie die mobilen Himars-Raketenwerfer, hochmodern und sündhaft teuer, verfehlen immer öfter ihr Ziel. Vor Hightech-Angriffen ist deshalb Handarbeit vonnöten. Um Putins Schwarzmeerflotte mit Lenkwaffen zu treffen, stiegen ukrainische Marinekommandos zuerst in ihre Nussschalen und attackierten Bohrinseln im Schwarzen Meer. Denn dort waren die Störsender montiert, die den Angreifern elektronisch den Weg verstellten.

Der ukrainische Oberkommandierende Walerij Saluschnyj hat den Wettlauf bei der Drohnentechnologie schon vor Monaten als kriegsentscheidend eingestuft. Putins Tüftler sehen das offenkundig genauso. Dabei werfen sie die letzten ethischen Leitplanken über Bord. Der intelligente Killerroboter, der ohne menschliche Lenkung selbstständig entscheidet, was er auslöschen will, rauscht in der Luft bereits heran – jedenfalls wenn man den vollmundigen Behauptungen russischer Waffenschmiede Glauben schenkt. Da schwingt viel Propaganda mit, doch eines ist klar: Die künstliche Kriegsintelligenz hat das Zeug zum Albtraum.

Der praktische Nutzen autonomer Waffen, die sich ihre Ziele selbst suchen, ist nicht von der Hand zu weisen. Schließlich laufen Störmanöver, die die Verbindung zwischen Drohne und Pilot kappen sollen, ins Leere, wenn eine solche Verbindung nach dem Start gar nicht mehr nötig ist. Die Drohne macht alles allein – und tötet, wie ihre Software es befiehlt. Man kann das vorteilhaft finden, solange man für seine Horde die Keule schwingt. Als Mensch läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter.

Noch sind die russischen Entwickler nicht so weit. An anderer Stelle aber schon fast: Sobald nachtsichtfähige Drohnen zum Einsatz kommen, wird der Schrecken in den Schützengräben auch in der Dunkelheit nicht mehr nachlassen. Zugleich wird das Ringen um die elektronische Lufthoheit über den Ausgang des Krieges entscheiden. Im Westen gelten selbstständige Tötungsmaschinen noch immer als Tabu. Künstliche Intelligenz soll nur bei der Beurteilung unübersichtlicher Situationen helfen, darf bei der Zielfindung zum Einsatz kommen, soll die abschließende menschliche Entscheidung unterstützen. Unproblematisch ist auch das nicht.

Doch auf der russischen Seite der Front ist das Tabu gefallen. Nur technische Tücken haben bisher verhindert, dass die Schwelle zum voll automatisierten Töten überschritten wird. Das dürfte sich bald ändern, und danach gibt es kein Zurück mehr. Armeen rund um den Globus werden nachziehen, um nicht unterlegen zu sein. Es ist die gefährlichste Entwicklung seit der Erfindung der Wasserstoffbombe.