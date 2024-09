Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Sie werden nicht glauben, was ich gestern gesehen habe. In einem Video berichtet eine Frau von einem Unfall, in den sie 2011 in den USA verwickelt war: Sie wurde in San Francisco von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Zahlreiche Operationen musste sie danach durchleiden, trotzdem kann sie seitdem nicht mehr laufen.

Am Steuer des Autos saß eine Frau, berichtet das Opfer. Die Fahrerin war in falscher Richtung auf einer Einbahnstraße unterwegs gewesen und hatte nach dem Unfall Fahrerflucht begangen. Der Name der Verursacherin: Kamala Harris, damals Generalstaatsanwältin von Kalifornien, heute Vizepräsidentin der USA und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.

Ein solcher Vorfall dürfte die Kampagne von Harris ruinieren. Eine Politikerin, die einen anderen Menschen schwer verletzt und Fahrerflucht begeht, muss eigentlich sofort zurücktreten. Doch davon ist bisher keine Rede.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Warum erfahre ich erst jetzt davon? Müssten t-online und viele andere Medien nicht rund um die Uhr über diesen Vorfall berichten? Der Grund, warum Sie bisher nichts von dieser Geschichte gehört haben, ist ganz einfach: Sie ist nie passiert. Das Video ist Teil einer Desinformationskampagne, die den US-Wahlkampf beeinflussen soll.

Solche Kampagnen mögen bei genauerem Hinsehen plump wirken. Doch viele Menschen schauen eben nicht genau hin oder wollen so etwas sogar glauben. Das macht diese Kampagnen so brandgefährlich. Dabei könnte man sich besser gegen Desinformation schützen, auch wenn die Politik bisher wenig Hilfestellung gibt.

Wer sich das Video, die Webseite und die Berichterstattung über den angeblichen Harris-Unfall ansieht, müsste schnell ins Zweifeln kommen. Die angeblichen Röntgenbilder des Opfers? Wurde aus dem Internet zusammengesucht. Die "Nachrichtenseite", die das Ganze verbreitet? Eine simpel designte Webseite, die erst Ende August online ging. Und die Verantwortlichen dahinter? Werden in Russland vermutet, schreibt der US-Softwarehersteller Microsoft in einer Analyse des Videos.

Russische Desinformationskampagnen sind an sich nichts Neues. Bereits im US-Wahlkampf 2016 versuchten vom Kreml gesteuerte Gruppen, das Ergebnis zu beeinflussen. Daran hat sich acht Jahre später nichts geändert: Unser US-Korrespondent Bastian Brauns berichtete jüngst über eine Klageschrift des Justizministeriums. Darin wird einem US-Unternehmen vorgeworfen, Millionen an rechte Influencer gezahlt zu haben, um Narrative zugunsten des Kremls zu streuen. Das Unternehmen erreicht mit seinen Inhalten Millionen Menschen. Geteilt werden sie auch von einflussreichen Personen wie dem Tech-Milliardär Elon Musk.

Der Drahtzieher soll aber nicht in den USA sitzen, sondern der russische Propagandakanal RT sein. Das vom Kreml gesteuerte Medienunternehmen wurde bereits EU-weit verboten. Seit Dienstag ist der Sender auch auf Facebook, WhatsApp und Instagram weltweit gesperrt.

Aus den Dokumenten des US-Justizministeriums soll zwischen den Zeilen hervorgehen, welchen Ausgang die US-Präsidentschaftswahl aus Moskauer Sicht nehmen sollte. Donald Trump, der großspurig immer wieder davon spricht, den russischen Krieg in der Ukraine innerhalb kürzester Zeit beenden zu wollen, käme dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als US-Präsident wohl sehr gelegen.

Trump will die Ukraine militärisch nicht mehr unterstützen. Russland würde durch einen geschwächten Gegner wohl deutlich mehr ukrainische Gebiete erobern als bisher – und in "Friedensverhandlungen" wäre die Ukraine dann wohl gezwungen, große Gebiete ihres Landes an Russland abzutreten. Es wäre das, was Bundeskanzler Olaf Scholz häufig als Diktatfrieden bezeichnet.

Die Einflussnahme betrifft allerdings nicht nur die USA. Auch deutsche Politiker sind bereits Opfer vergleichbarer Schmutzkampagnen geworden. Erst vor sechs Wochen berichteten wir über einen Fall, der Annalena Baerbock betraf: Ein Mann hatte auf einer fragwürdigen Seite behauptet, er sei von der Außenministerin mehrfach bezahlt worden, um Sex mit ihr zu haben. Auch an dieser Geschichte stimmte nichts, die Spur führte ebenfalls nach Russland.

Einzelfälle sind solche Lügengeschichten also nicht. Meine Kollegen Lars Wienand und Jonas Mueller-Töwe recherchieren seit Jahren zur sogenannten Doppelgänger-Kampagne. Russische Propagandisten bauen deutsche Nachrichtenseiten täuschend echt nach, um sie dann mit kremlfreundlichen Inhalten zu befüllen. Solche Doppelgänger gab es in der Vergangenheit auch von t-online. "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichteten ebenfalls jüngst über ein russisches Unternehmen, das für den Kreml solche Doppelgänger-Seiten produzieren soll.

Die russische Führung nimmt die deutsche Öffentlichkeit auch ins Visier, weil Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine ist. Und die russische Desinformation spielt ganz gezielt mit der deutschen Furcht vor einer Eskalation des Krieges.

Gleichzeitig werden diejenigen gestärkt, die ähnlich wie Trump für ein schnelles Ende der Kampfhandlungen plädieren und dabei die Folgen für die Ukraine herunterspielen: das BSW und die AfD. Möglich ist das etwa durch sogenannte Trollarmeen. Dabei werden unzählige falsche Profile in den sozialen Medien angelegt, die dann zentral gesteuerte Nachrichten im Sinne der Hinterleute streuen. Dadurch können im digitalen Raum etwa Meinungen und politische Ansichten größer und relevanter erscheinen, als sie es in der Realität eigentlich sind.

Doch es gibt Möglichkeiten, wie man sich gegen solche Kampagnen zur Wehr setzen kann. Oftmals reichen schon einfache Fragen, um den Wahrheitsgehalt von Informationen zu prüfen: Woher stammt etwa eine Information? Wer verbreitet sie noch? Ist der Absender glaubwürdig – und stimmen die Zahlen und Fakten?

Nur reicht das allein nicht aus. Wäre das Problem der Desinformation mit einigen wenigen Fragen lösbar, wäre es an dieser Stelle kein Thema mehr. Politisch muss endlich erkannt werden, dass der Umgang mit Informationen in der digitalen Welt nichts ist, was man einfach so laufen lassen kann.