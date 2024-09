Was im Libanon gerade geschieht, klingt nach Hollywoodfilmen – nach Streifen, in denen es um Spionage oder Science-Fiction geht. Fast zeitgleich explodierten am Dienstag Tausende kleine Funkempfänger, sogenannte Pager, die überwiegend von Mitgliedern der Schiitenmiliz Hisbollah getragen werden. Einige von ihnen waren beim Einkaufen, andere befanden sich mitten auf der Straße. Die Pager detonierten in Hosentaschen, an Hosenbunden, in der Nähe von Gesichtern oder in der Hand ihrer Besitzer. Videos und Bilder von Explosionen und verängstigten Menschen werden seitdem in den sozialen Netzwerken geteilt.