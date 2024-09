Österreicher wegen Sex in Schrein verhaftet

Diese Anschuldigungen erschüttern den US-Wahlkampf. Russland soll Millionen an rechte Kommentatoren gezahlt haben, um Kreml-Propaganda zu verbreiten. Das Ziel: Donald Trump soll wieder Präsident werden.

Bastian Brauns berichtet aus Washington.

Erst kürzlich gab sich der Mann, der Donald Trump zurück ins Weiße Haus bringen will, wieder sehr wütend. Tim Pool, ein 38-jähriger rechtsextremer Influencer mit mehreren Millionen Zuschauern auf YouTube und X, wirkte außer sich. In seiner Livesendung rief der Amerikaner: "Die Ukraine ist ein Feind dieses Landes", einer der "größten Feinde" der USA und für die "ganze Welt". Die Ukraine und "kriminelle Elemente" aus den USA seien es, die den Krieg ausweiten würden. Darum sollten die Amerikaner jegliche Hilfen einstellen und sich "bei Russland entschuldigen".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ermittlungen gegen Medien-Start-up aus Tennessee

Was in den USA bis gestern noch als die extreme Meinungsäußerung eines typischen rechten Kommentators durchgehen konnte, liest sich seit heute anders. Denn Tim Pool, ehemaliger Journalist, der einst durch seine Berichterstattung zu den Wall-Street-Protesten im Jahr 2011 und zu den Maidan-Demonstrationen in Kiew im Jahr 2013 bekannt wurde, soll für seine jetzigen Videos offenbar Geld von Russland erhalten haben. Verbunden mit einem klaren Auftrag und Ziel: die Stimmung der Amerikaner so zu manipulieren, dass sie den Republikaner Donald Trump zurück ins Amt wählen.

Und Tim Pool soll bei Weitem nicht der Einzige sein. Wenige Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen wirft das US-Justizministerium unter anderem einem Unternehmen mit dem Namen "Tenet Media", das im Bundesstaat Tennessee ansässig ist, vor, dass es von russischen Agenten finanziert worden sein soll. Das Unternehmen gehört der rechten YouTuberin Lauren Chen und ihrem Ehemann Liam Donovan. Tim Pool ist Teil dieses Medien-Start-ups. Ebenso wie Benny Johnson, Lauren Southern und David Rubin – allesamt rechtsextreme Pro-Trump-Kommentatoren mit vielen Millionen Zuschauern.

Am Mittwoch veröffentlichte das amerikanische Justizministerium eine umfassende Klageschrift, in der "Tenet Media", die Firmengründer und ihre Mitarbeiter als Teil einer vom Kreml gesteuerten Operation beschuldigt werden. 10 Millionen Dollar sollen insgesamt geflossen sein, damit die rechten Influencer pro-russische Erzählungen wie die von Tim Pool verbreiten. Angeleiert worden sein soll das Ganze über den russischen Regierungssender RT (ehemals Russia Today), der in den USA bereits seit 2017 als ausländischer Agent registriert ist, nachdem schon damals der Einfluss von RT auf die Wahlen 2016 nachgewiesen worden war.

Auch in Deutschland schlagen Dokumente zu Russlands Manipulationen hohe Wellen. Hier soll der Kreml gezielt die AfD unterstützt haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dokumente zeigen großangelegte Manipulationen

Aus internen russischen Dokumenten, die vom amerikanischen Justizministerium in übersetzter Form bereitgestellt werden, geht hervor, wie groß die Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA zugunsten von Russland und zugunsten von Donald Trump angelegt wurde. Zu lesen ist darin: "Für Russland ergibt es Sinn, mit maximalen Anstrengungen zu sichern, dass die politischen Ansichten von Partei A (zuallererst die Ansichten der Anhänger von Kandidat A) die öffentliche Meinung der USA gewinnen." Das US-Justizministerium anonymisierte zwar das Dokument. Aber ist klar, dass mit Partei A die Republikaner und mit Kandidat A Donald Trump gemeint sind. Denn die "russlandfeindliche" Partei B sei zum jetzigen Zeitpunkt noch an der Macht, sprich die Demokraten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Bestimmte Amerikaner im Visier des Kremls