wenn Sie diesen Tagesanbruch lesen, sind es noch rund 24 Stunden, bis hier in den USA der alles entscheidende Wahltag am 5. November 2024 beginnt. Und ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen diese eine bekannte Feststellung schon nicht mehr hören können: Die amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten.

Doch dieser Wahlkampf verspricht, in die Geschichte der Vereinigten Staaten einzugehen als jener, der das Land am stärksten gespalten hat. Zwischen der amtierenden demokratischen Vize-Präsidentin Kamala Harris und dem früheren republikanischen US-Präsidenten Donald Trump tut sich ein besonders großer Graben auf.

Die politische Grenze verläuft dieses Mal vielfach auch zwischen den Geschlechtern. Sie scheint nicht mehr allein entlang geografischer Linien zwischen städtischen und ländlichen Regionen zu verlaufen oder entlang unterschiedlicher Bildungswege und Milieus.

Zwei Lager dominieren: Einerseits eine große Zahl weiblicher Wählerinnen, die sich für Harris einsetzen, und andererseits eine überwältigende männliche Unterstützung für Trump. Es ist eine Kluft, die sich als entscheidend erweisen könnte – nicht nur für den Ausgang dieser Wahl, sondern auch für die politische Landschaft der kommenden Jahre.

Umfragen deuten schon lange auf eine bemerkenswerte Geschlechterdifferenz hin. Das Auffällige daran: Je jünger die Befragten sind, desto größer wird dieses Gefälle zwischen Männern und Frauen. Das bestätigt diese Erhebung des Gallup-Instituts. Auch eine Umfrage der Harvard Kennedy School zeigt bei den unter 30-Jährigen: Männliche Wähler sind zu 53 Prozent für Kamala Harris und zu 26 Prozent für Trump. Junge Frauen der gleichen Altersgruppe unterstützen Harris allerdings zu 70 Prozent und nur zu 23 Prozent Trump. Experten in den USA vermuten dahinter insbesondere den Einfluss sozialer Medien und sogenannter Influencer.

Jungen und Mädchen, Frauen und Männer scheinen gerade im digitalen Raum immer häufiger in teils vollkommen voneinander getrennten Welten zu leben. Männer und Frauen bekommen dort unterschiedliche Botschaften und Werte vermittelt. Während viele weibliche Influencer Themen wie Feminismus, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit betonen, konzentrieren sich männliche Influencer häufig auf traditionelle Männlichkeitsnormen, auf wirtschaftlichen Erfolg, aber auch auf Aggression gegen alles angeblich Schwache.

Zu den prominenten Vertretern solcher aggressiven Männlichkeitsbilder, die sich selbst als Alpha-Männer bezeichnen, gehört etwa der rechtsradikale amerikanische Frauenhasser und Kickboxer Andrew Tate. Er wurde bereits mehrfach wegen Menschenhandel, Vergewaltigung oder diskriminierender und rassistischer Äußerungen gegen Frauen, Homosexuelle und Ausländer angeklagt. Seiner millionenfachen, weltweiten Fangemeinde scheint das nichts auszumachen.

In diesem männlichen Parallel-Universum tummelt sich ganz gezielt auch Donald Trump. Sein Vize-Kandidat J. D. Vance, der weltweit vermögendste Mann, Elon Musk und viele weitere Unterstützer wie der rechte Moderator Tucker Carlson versuchen in diesem Wahlkampf so wie nie zuvor, junge, männliche, frustrierte Männer anzusprechen. Trumps gesamte Wahlkampfästhetik ist etwa inspiriert von der Kampfsportwelt des Wrestlings und den sogenannten Martial Arts. Gezielt trat Trump auch in Interviews mit vielen YouTubern auf, die millionenfach, vorwiegend männliche Zuschauer haben.

Die Botschaft, die bei allen seinen Veranstaltungen stets mitschwingt: Lasst euch eure Männlichkeit nicht nehmen. Ich kämpfe mit euch gegen eine Verweiblichung oder eine behauptete "Verschwulung". Nicht ohne Grund wird Tim Walz, der Vize-Kandidat von Kamala Harris, seit Monaten als "Tampon-Tim" diffamiert. Mit solchen Slogans soll der Gouverneur von Minnesota fertig gemacht werden, weil er transgenderfreundliche Politik in seinem Bundesstaat verfolgt.

Sollte Kamala Harris am Dienstag verlieren, sind daran mehr denn je die Männer schuld. Und zumindest ein großer Teil von ihnen muss sich die Frage gefallen lassen, was für einem Menschen- und Gesellschaftsbild sie bei ihrer Entscheidung gefolgt sein werden. In vielen Fällen ist es eines, das gewalttätige Sprache gegen Frauen und deren Herabwürdigung versucht, zu normalisieren. Die USA steuern damit auf eine Realität zu, in der selbst körperliche Gewalt als akzeptabel angesehen wird.

Zuletzt scheute Donald Trump nicht einmal mehr davor zurück, auf offener Bühne über Gewaltszenarien gegen seine politische Konkurrentin, die Republikanerin Liz Cheney, zu schwadronieren. Er präsentierte sie als angebliche Kriegstreiberin, die gedankenlos US-Soldaten in den sicheren Tod schicken würde. Trump sagte wörtlich: "Sie ist eine radikale Kriegstreiberin. Stellen wir sie mit einem Gewehr hin, während neun Gewehrläufe auf sie schießen. Okay? Mal sehen, wie sie sich dabei fühlt, wenn die Gewehre auf ihr Gesicht gerichtet sind". Liz Cheney, so Trump, sei obendrein eine "dumme Person". So und ähnlich hatte er auch schon zigfach Kamala Harris oder seine parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley herabgewürdigt.

Im krassen Gegensatz dazu stehen die Botschaften der Demokraten. Sollte Kamala Harris gewinnen, hätten voraussichtlich Frauen diesen Erfolg zu verantworten. Bei dieser Wahl, wie bei keiner anderen in den vergangenen Jahrzehnten, streiten die Demokraten für eigentlich längst erkämpfte Frauenrechte, darunter ganz besonders das Recht auf Abtreibung. Dahinter steckt mehr, als viele meinen. Es geht nicht nur um die körperliche Selbstbestimmung der Frau, sondern bei Komplikationen auch um ihre körperliche Gesundheit und sogar um ihr Überleben.

Viel spricht dafür, dass auch Frauen, die bislang republikanisch gewählt haben, dieses Mal überlegen, ihre Stimme Kamala Harris zu geben. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das jahrzehntealte Grundsatzurteil zu Abtreibungen "Roe v. Wade" aufzuheben, hat viele von ihnen in Alarmbereitschaft versetzt. Bei dieser Wahl können sich die Demokraten deshalb als Verteidiger der Frauenrechte darstellen. Trump hingegen hatte die für diese Entscheidung verantwortlichen Richter nominiert.

Die Präferenzen von Männern und Frauen in diesem Wahlkampf sind unterschiedlich. Das lässt sich besonders gut in den sogenannten Swing States beobachten, also jenen Bundesstaaten, in denen die Wahl am Ende entschieden werden kann.

In Michigan unterstützen laut Umfragen beispielsweise 57 Prozent der Frauen Kamala Harris. Während nur 40 Prozent der Männer für sie stimmen wollen. Im Gegensatz dazu stehen 56 Prozent der Männer hinter Donald Trump, während nur 37 Prozent der Frauen für ihn stimmen möchten. Ähnlich und zum Teil noch extremer verhält es sich in Georgia oder North Carolina. Historisch gesehen haben Frauen zwar schon spätestens seit den 1980er Jahren mehrheitlich die Demokraten unterstützt. Aber dieses Jahr könnte sich nun eben als ein weiterer Wendepunkt erweisen.