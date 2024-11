Diese VW-Werke sind in Gefahr

Die Magazin-Titel des US-Künstlers Edel Rodriguez über Donald Trump sind weltberühmt und umstritten. Vor der entscheidenden Präsidentschaftswahl spricht er über seine Motive und sagt, was Trump gefährlicher als je zuvor macht.

Bastian Brauns und David Schafbuch berichten aus Washington

Wenn Edel Rodriguez die Titelseiten namhafter Magazine wie "New Yorker", "Time", "Stern" oder "Spiegel" gestaltet, gehen sie meistens um die Welt. Vor allem dann, wenn Donald Trump auf ihnen erscheint. Der kubanisch-amerikanische Künstler gilt als intensiver Beobachter der politischen Verhältnisse in den USA und als harter Kritiker des ehemaligen Präsidenten. Was ihn zu einem umstrittenen Künstler macht, bringt ihm seit Jahren auch Gewaltandrohungen gegen sich und seine Familie ein.

In wenigen Tagen könnte feststehen, ob Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren wird. Aber was dann? Im Interview mit t-online spricht Edel Rodriguez exklusiv über die Herausforderungen seiner Arbeit und darüber, wie er die Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika kurz vor der Wahl sieht.

t-online: Mister Rodriguez, wie wird Ihr nächstes Magazin-Titelbild mit Trump aussehen? Wie, wenn er die Wahl am Dienstag gewinnt, und wie, wenn er verliert?

Edel Rodriguez: Das werde ich Ihnen nicht verraten.

Schade.

Im Ernst. Viele Magazine fragen an und wollen Vorschläge haben. Ich habe aber noch keine konkrete Idee. Diese Wahl ist unberechenbar. Es wird dauern, bis zu einem endgültigen Ergebnis. Wenn Kamala Harris gewinnt, wird Trump so viel Chaos wie möglich anrichten. Wenn er gewinnt, werden die Demokraten wohl auf Neuauszählungen drängen, um seinen Sieg zu überprüfen. Wahlen mit Gewissheit am Wahlabend scheinen der Vergangenheit anzugehören. Anwälte spielen eine immer größere Rolle.

Sehen wir also ein Heer von Anwälten auf Ihrem nächsten Cover?

Am besten ist es, die Situation zu beobachten und dann zu reagieren. Das ist der erfolgreichste Ansatz. Die Menschen reden darüber, was als Nächstes passieren könnte, und mein Titelbild wird Teil einer Diskussion, die dabei hilft, die Gedanken zu verarbeiten. Bilder im Voraus zu planen, ist nicht sehr effektiv.

Eines Ihrer berühmtesten Bilder von 2016 zeigte die von Trump enthauptete Freiheitsstatue auf der Titelseite des "Spiegel" und erregte weltweit Aufmerksamkeit. Als Biden gewann, ließen sie ihn diesen Kopf wieder auf den Sockel setzen.

Oh ja, davon hatte ich acht Versionen erstellt. Ich hatte immer die Idee, eine Titelseite mit der Freiheitsstatue zu machen, die dann Trumps abgetrennten Kopf in der Hand hält. Aber das war dem "Spiegel" zu extrem. Es wurde nie veröffentlicht.

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ihnen wird immer wieder der Vorwurf gemacht, Sie würden mit Ihren Darstellungen das politische Klima zusätzlich anheizen. Reflektieren Sie das?

Sensible Menschen neigen dazu, ständig nachzudenken. Oft überlege ich, was angemessen ist, bevor ich es erschaffe und veröffentliche. Sobald ich mich entschließe, es umzusetzen, stehe ich aber zu meiner Entscheidung. Weil ich die Auswirkungen schon bedacht habe. Ich zeichne nicht einfach so etwas dahin. Als Künstler entwickelt man ein Gefühl dafür, was passieren könnte, und spürt die Gefahr. Interessant ist, dass Trumps Anhänger vier Jahre später wirklich den Kongress und damit die Demokratie angegriffen haben.

Finden Sie, die Medien gehen zu zahm mit Donald Trump um?