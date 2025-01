News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

"wer Klartext redet, riskiert verstanden zu werden", lautet einer der originelleren Kalendersprüche. Zu Beginn dieses Wahlkampfjahres sollte man den Spruch eigentlich jeden Abend im Fernsehen vorlesen, damit ihn sich alle Politiker zu Herzen nehmen – nicht als Warnung, sondern als Ansporn. Denn was die Spitzenkandidaten gegenwärtig von sich geben, ist leider bei vielen wichtigen Themen alles andere als Klartext.

Friedrich Merz droht Migranten mit Passentzug und Putin mit einem Ultimatum, will beides dann aber nicht so gesagt haben. Olaf Scholz beteuert ständig seine unverbrüchliche Unterstützung für die Ukraine, knausert dann aber bei Waffenlieferungen. Alice Weidel inszeniert sich als Patriotin, verbreitet aber Lügen über Adolf Hitler. Robert Habeck hält alle paar Tage eine staatstragende Videoansprache, was man alles machen müsste, lässt aber die Frage offen, warum er es als Minister dann nicht gemacht hat. Und Sahra Wagenknecht hat schon so viele Märchen über Putins Russland verbreitet, dass man den Überblick verliert.

Politik ist ein hartes Geschäft. Wer heute ganz oben ist, kann morgen schon ganz unten sein. Ein Fehler kann genügen, um viele Wähler zu verprellen. Malheure, Peinlichkeiten und ungeschickte Formulierungen werden tausendfach in den (a)sozialen Medien geteilt, verlacht, verschmäht, verurteilt.

Politiker wissen das, weshalb sie häufig absichtlich ausweichend formulieren. Sie geben zwar vor, eine klare Haltung zu haben. Weil die Welt und ihre vielen Probleme jedoch fürchterlich komplex und oft auch kompliziert sind, passen einfache Antworten nicht auf die gestellten Fragen. Das Ergebnis sind Geschwurbel, Sonntagspredigten, dünne Parolen.

Umso erfreulicher, wenn dann doch mal ein Politiker deutlich wird, ohne die Substanz zu verlieren. Es gibt sie nämlich noch, die Klartextpolitiker. Peer Steinbrück ist einer von ihnen. Zwar hat der 78-Jährige sich aus der aktiven Politik zurückgezogen, aber in besonderen Momenten mischt er sich ein. So auch in unserem heutigen Tagesanbruch-Podcast, in dem Christoph Schwennicke und ich mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten, Finanzminister und Merkel-Herausforderer über den aktuellen Wahlkampf diskutieren.

Wie ist das als Kanzlerkandidat, was nimmt man da auf sich? Hat Olaf Scholz überhaupt noch eine Chance auf den Wahlsieg oder ist er längst unten durch? Warum wird die AfD immer stärker? Und was läuft falsch im deutschen Staat, was muss dringend reformiert werden? Peer Steinbrück weicht keiner Frage aus und spricht geschliffen klare Sätze. Es lohnt sich also, ihm zuzuhören:

Nach diesem Hörgenuss wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag kommt der Tagesanbruch von Christine Holthoff, am Dienstag lesen Sie wieder von mir.

Herzliche Grüße

Ihr

Florian Harms

Chefredakteur t-online

