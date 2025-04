Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Im Weißen Haus ist immer was los – und jetzt erst recht. Denn am kommenden Mittwoch enden die ersten 100 Tage der zweiten Trump'schen Präsidentschaft. Das ist zwar von rein symbolischer Bedeutung, aber das Gegenteil von Symbolik wäre Substanz – und wir brauchen nicht lange zu raten, was für den Donald wohl wichtiger ist.

Am ersten Tag als Präsident werde er den Krieg in der Ukraine beenden, hat er getönt. Weil das zwar Unsinn, aber trotzdem eine einprägsame Ansage war, steigt nun vor dem nächsten symbolischen Datum der Druck im Kessel: Frieden soll her, und zwar fix und egal wie. Gestern hat Trump wieder einmal verbal auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj eingedroschen, damit der spurt. Jeden Tag ist Showtime im Weißen Haus. Ein dekorativer Frieden gehört zum Bühnenbild dazu, jedenfalls in der aktuellen Szene. Danach wird das Ding in die Requisite weggeräumt. Wenn es dabei auseinanderfällt, macht das nichts. So tickt Trump.

Ich möchte mich über all das heute hinwegsetzen und stattdessen ein Experiment wagen: Zimmern wir einen Friedensplan – hier, heute, im Tagesanbruch. Solide soll er sein, weltfremde Traumtänzerei können wir uns also nicht leisten. Kann das funktionieren, trotz vieler Beteiligter und widersprüchlicher Interessen? Probieren wir es aus. Die vielen Vetos, Einschränkungen und roten Linien kann man sich dabei zunutze machen: Damit schließen wir gleich zu Beginn diejenigen Vorschläge aus, die sowieso keine Chance haben.

Damit es fix vorangeht, lassen wir wohlgewählte diplomatische Formulierungen beiseite und setzen auf Klarheit. Fangen wir zu Hause an, also bei uns in Deutschland und unseren Nachbarn: Die europäischen Staaten werden auch in Zukunft nicht für die Ukraine in den Krieg gegen Russland ziehen. Sie werden sich auch nicht in eine Lage begeben, in der sie in den Konflikt ungewollt hineingeraten. Damit ist der erste Vorschlag schon vom Tisch: Eine europäische Militärpräsenz in der Ukraine, die Russland davon abhalten könnte, die Ukraine später wieder anzugreifen, ist illusorisch. Ebenfalls abgehakt: Sicherheitsgarantien, wie die Ukrainer sie sich sehnlichst wünschen. Denn die funktionieren nur, wenn man im Krisenfall an der Seite des Angegriffenen in den Krieg zieht. Keine Kampfbereitschaft? Keine Garantien. So einfach ist das.

Schauen wir als Nächstes auf den Kriegsherrn im Kreml. Russland hatte sich völkerrechtlich bindend verpflichtet, die Ukraine nicht zu attackieren – eigentlich. Was das russische Wort wert war, wissen wir mittlerweile. Der Angriffskrieg seit 2022 ist dabei nur der letzte Akt. Vorher waren schon russische Einheiten in den Donbass eingezogen und Putins "grüne Männchen" angerückt, die 2014 die Krim besetzten. Was heißt das in der Summe? Dass auf Zusagen des Kreml kein Verlass und Putins Unterschrift nichts wert ist. Also zählt nicht allein der Inhalt eines Vertrags mit dem Diktator. Entscheidend ist vielmehr, ob man die Einhaltung der Vereinbarung durchsetzen und bei Bedarf auch erzwingen kann.

Wo wir schon bei mangelnder Glaubwürdigkeit sind, geht der Schwenk nach Washington ganz locker von der Hand: Trump hat schon in seiner ersten Amtszeit so viele vertragliche Verpflichtungen der USA abgeräumt, dass man beim Zählen kaum hinterherkommt. Das Pariser Klimaabkommen und das Atomabkommen mit dem Iran waren nur die prominentesten. Recht und Gesetz sind in den USA derzeit eher unverbindliche Empfehlungen; Unberechenbarkeit und wilde Kursänderungen sind das Markenzeichen des Großmaulpräsidenten. Amerikanische Zusagen zur Unterstützung der Ukraine nimmt man auf dieser Seite des Atlantiks immer gerne an – warum auch nicht. Aber wert sind sie: nichts. Verlässliche Hilfe zur Absicherung eines Friedens haben die Trumpisten nicht im Angebot.

Die Ukraine selbst ist nur beschränkt zu Kompromissen fähig. Nach den großen Opfern im Krieg ist der Wunsch nach Frieden groß, die Bereitschaft zum Ausverkauf aber gering. Die russischen Eroberungen nicht nur notgedrungen zu tolerieren, sondern auch völkerrechtlich anzuerkennen, das dürfte das Land in eine schwere innere Krise stürzen. Dieser Einengung des Spielraums wollen wir noch eine weitere, entscheidende Bedingung hinzufügen: Egal, was am Ende herauskommt, die Ukraine muss ein Staat bleiben, der überleben kann.

All das ist ein ganz schön enges Korsett. Aber aus dem, was alles nicht möglich ist, lässt sich ableiten, was dennoch geht. Zum Beispiel bei der Sicherheit:

Wenn Putins Unterschrift nichts wert ist, dann ist "Frieden" bloß ein eingefrorener Konflikt. Also muss man dafür sorgen, dass er nicht wieder auftaut. Das Schweigen der Waffen muss militärisch abgesichert sein. Sicherheitsgarantien sind unglaubwürdig. Folglich muss die Ukraine ihre Sicherheit selbst garantieren und sich wirksam wehren können. Nur die Europäer sind in der Lage, der Ukraine dabei verlässlich unter die Arme zu greifen – und zwar durch verstärkte Waffenlieferungen, nicht durch eigene Truppenpräsenz. Da das die Sicherheitsgarantie ersetzt, muss diese Unterstützung verbindlich und langfristig festgeschrieben sein. Die Trump-Administration ist unberechenbar und Unterstützung von dort nicht mehr als ein Bonus. Die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine war ein politischer Wunsch, kein praktischer Plan. Der Verzicht darauf gehört in den Friedensvertrag, um Putins Interessen zu bedienen.

Aber was wird aus dem umkämpften Territorium? Auch hier kann man pragmatisch Schlüsse ziehen:

Die Ukraine wird sich mit der russischen Kontrolle über die eroberten Gebiete abfinden müssen. Das ist der Preis für den Frieden, und eine Rückeroberung ist ohnehin unrealistisch. Dazu muss Kiew das verlorene Territorium nicht als russisches Staatsgebiet anerkennen, aber sich verpflichten, den Zustand hinzunehmen und dort auf Gegenangriffe zu verzichten. Man unterschreibt nur, was einem nützt. Das gilt selbstverständlich auch für Putin. Die USA und Europa können ihm flexibler als die Ukraine begegnen und die Krim als russisches Territorium akzeptieren. Das ist ein bedeutsames Zugeständnis. Zugleich nimmt es lediglich die tatsächlichen Verhältnisse zur Kenntnis, statt an der Fiktion einer ukrainischen Rückeroberung der Krim festzuhalten.