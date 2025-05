der neue Mann ist kein Jungspund mehr: 69 Jahre alt, hat er schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Er machte Karriere in einer einflussreichen Organisation, bekleidete mehrere Posten, aber schaffte es nie bis ganz nach oben. Stattdessen sammelte er jahrelang Erfahrung im Ausland, bevor er dann doch noch in die Zentrale der Macht wechselte.

Dort fiel er schnell auf: Er kann reden, er vermag Mehrheiten zu organisieren, er hat Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit. Als es zur entscheidenden Wahl kam, stieg die Spannung. Im ersten Wahlgang: keine Mehrheit! Im zweiten und dritten Wahlgang: Wieder keine Mehrheit! Die Welt wartete. Und dann, nach dem vierten Wahlgang, endlich die Entscheidung: Die Kardinäle wählten Robert Francis Prevost zum neuen Papst. Der Amerikaner gab sich den Namen Leo XIV. und will sich nun dafür einsetzen, dass "alle, die in der Kirche ein Leitungsamt ausüben, (…) verschwinden, damit Christus bleibt; sich klein machen, damit er erkannt und verherrlicht wird." Demütige, fast schon revolutionäre Worte für ein Kirchenoberhaupt. Das Pontifikat dieses Mannes verspricht, spannend zu werden.

Zwei Tage zuvor stand ein anderer 69-Jähriger im Rampenlicht. Auch er durchschritt Höhen und Tiefen auf seinem langen Weg an die Macht. Auch er hat das Talent, Verbündete um sich zu scharen, auch er besitzt eine große rhetorische Begabung. Und auch er benötigte mehr als einen Versuch, um ans Ziel zu gelangen – nur war dieser Vorgang in seinem Fall alles andere als üblich: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein Kanzleranwärter im ersten Wahlgang im Bundestag durchgerasselt. CDU-Chef Friedrich Merz stand die Bestürzung über den Tiefschlag am Dienstagmorgen ins Gesicht geschrieben.