Er steht jetzt schon zwischen den Fronten

liebe Leserin, lieber Leser,

viva il Papa, es lebe der Papst! So feierten gestern Abend in Rom Tausende den neuen Papst: Leo XIV. Seine Wahl war eine mehrfache Überraschung: Er hatte vorab nicht zu den absoluten Favoriten gezählt – und wohl niemand hatte so bald weißen Rauch erwartet. Doch der 69-Jährige, der eigentlich Robert Prevost heißt, hat das Konklave der Kardinäle rasch überzeugt.

Zwei zentrale Fragen stellen sich nach einer solchen Wahl: Wer ist der Mann eigentlich, der nun die so mächtige katholische Kirche leiten wird? Und: Wohin wird er sie steuern? Die Antwort auf die letzte Frage lässt sich mit der auf die erste schon jetzt erahnen.

Prevost ist zwar der erste US-Amerikaner im Papstamt, aber wie sein Vorgänger Franziskus war er in Südamerika aktiv. Dort war er als Missionar in Peru tätig, gründete Pfarreien, leitete ein Priesterseminar und bildete Bischöfe aus. Er besitzt auch die peruanische Staatsangehörigkeit. Seine erste Ansprache an die Welt am gestrigen Abend hielt er in lupenreinem Italienisch – und dankte auf Spanisch seiner "lieben Diözese" in Peru. Neben Englisch, Portugiesisch und Latein soll er außerdem auch Deutsch beherrschen.

Ein Weltenbürger also, der sich in der Vergangenheit für die Armen und für soziale Gerechtigkeit starkgemacht hat. Damit dürfte er Donald Trump kaum gefallen, kommentiert meine Kollegin Ellen Ivits. Zugleich ist er ein in der Kirche hervorragend vernetzter Funktionär: 2023 wurde er Präfekt des mächtigen Dikasteriums, das weltweit Bischöfe auswählt. Im selben Jahr wurde er von Franziskus zum Kardinal ernannt. Seinem Vorgänger soll er sehr nahe gestanden haben. An ihn erinnerte der neue Pontifex in seiner Rede in warmen Worten.

Mit Spannung erwartet wird nun, wie sich der neue Papst zu den größten Krisen unserer Zeit verhält. Einen Hinweis, worauf er dabei seinen Fokus setzen will, könnte seine Rede am gestrigen Abend geben: Die begann er mit dem Friedenswunsch und endete mit der Aufforderung, Brücken zu bauen, "um ein einziges Volk zu sein, um Frieden zu haben".

Die große Frage aber ist, was das bedeutet. Auch sein Vorgänger betonte oft den Frieden – für seinen Umgang mit dem Ukraine-Krieg aber wurde Franziskus scharf kritisiert. Lange schwieg er zu russischen Kriegsverbrechen – und als er konkret wurde, ließen sich seine Worte gut und gerne als Kritik an der sich verteidigenden Ukraine auslegen. Als Empfehlung, sie solle als militärisch schwächere Partei im Konflikt dem Angreifer Putin entgegenkommen.

Schon jetzt buhlen die zwei Gegner im Ukraine-Krieg um seine Gunst: Putin betonte am Donnerstagabend, er wolle den "konstruktiven Dialog" zwischen Vatikan und Russland weiter entwickeln. Selenskyj hingegen wünschte sich "fortgesetzte moralische und geistliche Unterstützung des Vatikans", um dauerhaften Frieden zu erreichen.

Noch stärker aber als die Weltpolitik könnten den Papst die innerkirchlichen Konflikte und Reformbestrebungen beschäftigen. Schließlich laufen der Kirche die Schäfchen davon. 1,4 Milliarden Gläubige gibt es weltweit zwar immer noch, die Tendenz aber sinkt. Allein in Deutschland sind in den vergangenen zehn Jahren drei Millionen Menschen aus der Kirche ausgetreten.

Das Thema, das viele zum Austritt aus der Kirche bewegte, ist gerade in Deutschland wieder aktuell: sexueller Missbrauch. Gestern erschien eine großangelegte Studie im Bistum Speyer zum Missbrauch durch Priester, Diakone, Ordensangehörige und Mitarbeiter ab 1946. Die Untersuchung geht bei den Tätern von 109 Geistlichen und 41 Nichtklerikern aus, spricht von viel Skrupellosigkeit, strukturellen Fehlern in der Aufarbeitung und einer "Riesendunkelziffer".

Das müsste sich für viele ändern, damit die Kirche wieder glaubwürdig wird in ihrem Einsatz gerade für die Armen und Schwachen. Der jetzige Papst Leo XIV. aber stand in der Vergangenheit in der Kritik, weil er als Bischof Missbrauchsfälle nicht entschieden genug verfolgt haben soll. Er selbst weist die Vorwürfe zurück.

Und wie hält der neue Papst es mit den Frauen? Auch hier gibt es Druck aus Deutschland auf Rom: Georg Bätzing, Chef der deutschen Bischöfe, forderte im Oktober, auch Frauen die Diakonatsweihe zu spenden – also die Vorstufe zur Priesterweihe. Außerdem will er, dass katholische Pfarrer heiraten dürfen. Die Hälfte der Weltbevölkerung qua Geschlecht nicht mehr ausschließen – für Bätzing ist es ein Weg, um die Kirchen wieder zu füllen und mehr Nachwuchs zu erreichen.

Unter Franziskus durften solche Fragen immerhin erörtert werden, er erlaubte Frauen außerdem die Teilnahme bei der Versammlung der Bischöfe – schon das war ein Novum. Von Leo XIV. gibt es zur Rolle der Frau in der Kirche widerstreitende Zitate. Wie viel Reform wird er wagen? Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen müssen.

Verräterische Trauer und Angst bei der AfD

Heute wird Wladimir Putin in Russland seine große Militärparade feiern. Eigentlich ist sie Tradition in Russland, um den Sieg über die deutsche Nazi-Herrschaft 1945 zu feiern. Doch unter Putin ist sie auch ein starkes Propagandainstrument, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen: Dort kämpften russische Soldaten wie damals die Truppen der Sowjetarmee gegen Deutschland nicht aus Habgier, sondern gegen Faschisten. Das behauptet der Kriegstreiber Putin seinem Volk gegenüber.