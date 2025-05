"Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das", sagte die frühere Kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Nun, knapp zehn Jahre später, machen ihr Nach-Nachfolger und ewiger Widersacher Friedrich Merz und sein CSU-Innenminister Alexander Dobrindt endgültig Schluss mit dem Prinzip "Wir schaffen das", nachdem die Ampelregierung bereits temporäre Grenzkontrollen deutlich ausgeweitet hatte.

Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt kündigte Dobrindt an, künftig sollten auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Eine mündliche Weisung aus dem Jahr 2015, dies nicht zu tun, werde er nun schriftlich zurücknehmen. Gleichzeitig will Dobrindt die Zahl der Bundespolizisten an den Grenzen erhöhen.

Es gehe nicht darum, ab morgen alle zurückzuweisen, sondern darum, "dass wir die Zahlen reduzieren", erklärte Dobrindt. Schwangere, Kinder und andere Angehörige vulnerabler Gruppen würden nicht zurückgewiesen, sagte er. Ihm gehe es um ein "Signal in die Welt und nach Europa", dass sich "die Politik in Deutschland geändert hat".

Ärger droht jetzt mit den europäischen Partnern. Das wurde Merz bereits bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich und Polen klar, besonders im Gespräch mit Donald Tusk. Unser Chefreporter Johannes Bebermeier hat Merz begleitet, lesen Sie hier seinen Report.

Was steht heute an?

Schwarzer Rauch über der Sixtinischen Kapelle: Der erste Wahlgang des Konklaves ist vorbei. Und wie zu erwarten, gab es noch keine Einigung unter den 133 Kardinälen. Am Donnerstag geht es dann in die nächsten Wahlgänge (lesen Sie hier, wie das Konklave abläuft). Aber welcher Geistliche gilt überhaupt als Favorit? Meine Kollegin Ellen Ivits hat den Vatikan-Experten Simon Biallowons gefragt.

Ein Gespräch zum Kennenlernen? Der frisch gewählte Kanzler Friedrich Merz will morgen mit US-Präsident Donald Trump telefonieren. Im Interview mit "Welt" macht Merz klar, dass die beiden einige Gemeinsamkeiten haben – etwa, weil sie beide lange in der Privatwirtschaft tätig waren. Doch Merz richtet auch deutliche Worte an den US-Präsidenten.

Treffen der Autokraten: Kremlchef Wladimir Putin spricht in Moskau mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dieser ist vom 7. bis 10. Mai zu einem offiziellen Besuch in Russland. Am 9. Mai wird Xi auch bei der Siegesparade zum 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs sein – die Putin immer zu Propagandazwecken nutzt.

Sofia, Emilia, Noah? Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt am Donnerstag bekannt, welche die beliebtesten Vornamen für Babys im Jahr 2024 waren. Bereits seit 1977 gibt es dieses Ranking. Übrigens: Damals waren es Stefanie und Christian.

Historisches Bild

Schlachtschiffe beherrschten lange Zeit die Weltmeere, doch 1942 liefen ihnen Flugzeugträger den Rang ab. Mehr erfahren Sie hier.

Was lesen?

Ukraine, Nahost, Südsudan – nun auch Kaschmir? In der Himalaya-Region, die hierzulande für Ziegen und ihre Wolle bekannt ist, könnte erneut ein Krieg ausbrechen. Am Dienstagabend flog Indien Luftangriffe auf das Nachbarland, am Mittwoch konterte Pakistan mit dem Abschuss indischer Kampfjets. Droht jetzt eine Eskalation zwischen den Atommächten? Mein Kollege Tobias Schibilla erklärt es Ihnen.

Friedrich Merz konnte am Dienstag Kanzler werden, weil die Union ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken gekippt hat. Es gibt aber noch eine Brandmauer, die fallen muss, meint unsere Kolumnistin Nicole Diekmann.

Adolf Hitler wollte Europa unterwerfen, am Ende ging sein "Tausendjähriges Reich" nach zwölf Jahren unter. Historiker Oliver Hilmes berichtet meinem Kollegen Marc von Lüpke, wie die Menschen den Sommer 1945 erlebten.

Zum Schluss

