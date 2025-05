Schon im vergangenen Jahr war die Lage überschaubar. 2024 waren sechs Unternehmen in Deutschland an die Börse gegangen, darunter die Parfümerie Douglas, der Rüstungszulieferer Renk und der Verlag Springer Nature. Die Aktie von Douglas hat seitdem rund die Hälfte an Wert verloren, die Papiere von Springer Nature notieren heute etwa 12 Prozent tiefer als zum Börsendebüt. Nur Renk hat profitiert: Die Aktien sind fast doppelt so teuer wie zum Börsenstart Anfang 2024. Lesen Sie hier mehr zum Boom der Rüstungsaktien.

US-Börsen als Alternative

Die positive Marktentwicklung im vergangenen Jahr hat sich also nicht für alle ausgezahlt. Und da die Perspektiven hierzulande wirtschaftlich schwierig waren und sind, sind viele Unternehmen auch bereit, andernorts zu investieren und zu produzieren. Sie gehen dann auch im Ausland an die Börse – weil man ihre Marke dort kennt und sie dort ihre Geschäfte machen.

Und so suchte auch manches europäische Unternehmen in den vergangenen Jahren sein Wohl verstärkt an US-Börsen. Bekanntes Beispiel: der Schuhhersteller Birkenstock. Das will Europa ändern und verweist auf Zahlen der britischen Denkfabrik New Financial: Von 130 Unternehmen, die in den vergangenen zehn Jahren an die US-Börsen gegangen sind oder dorthin gewechselt haben, sind 70 Prozent inzwischen an der Börse weniger wert als zum Börsengang. Im Schnitt haben sie seither neun Prozent verloren.