In vielen Bereichen steigen die Preise noch immer deutlich an – nicht aber bei den Kartoffeln. Und sie könnten noch weiter sinken.

Die Preise für Frühkartoffeln sind in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Laut einem Bericht von "agrarheute" ist der Markt europaweit von einem Überangebot geprägt, was die Preise stark unter Druck setzt. Hauptursache ist eine deutlich ausgeweitete Anbaufläche bei gleichzeitig außergewöhnlich hohen Erträgen – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Frankreich und den Niederlanden.