Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es sind aufregende Zeiten, in denen wir leben. Aber auch Zeiten, in denen sich viele gerne aufregen. Bei der Diskussion um die Rente ließ sich das in den vergangenen Wochen wieder wunderbar beobachten: Erst schreckte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine ganze Generation mit seiner Idee des Boomer-Soli auf, dann entfachte CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Debatte um ein höheres Renteneintrittsalter neu. Jeder der politischen Akteure weiß dabei genau: Ein Vorstoß zur Rente schlägt fast immer Wellen. Eine sichere Bank, um Schlagzeilen zu machen. Nur ist man anschließend in der Regel leider keinen Schritt weiter.

Seit Jahren ist es die immer gleiche Leier: Die einen fordern, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, das Ende der abschlagsfreien Frührente und ein sinkendes Rentenniveau, um jüngere Generationen nicht über Gebühr zu belasten. Den anderen ist das Rentenniveau jetzt schon zu niedrig, und einen späteren Renteneintritt halten sie für unzumutbar. Zwischendurch versucht dann noch die FDP darauf hinzuweisen, dass sie noch existiert, und wirft mal wieder ihre Aktienrente in den Ring. Große Empörung auf allen Seiten, echte Reformen: Fehlanzeige.

Vielleicht ist es also an der Zeit, einen Schritt zurück zu machen. Das Wort "Sommerpause" ernst zu nehmen, einmal innezuhalten und sich ganz grundsätzlich zu fragen, was man eigentlich will von der Rente. Was soll das Rentensystem leisten? Wie sieht eine angemessene Altersversorgung aus? Und wie groß ist der Anteil, den gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge jeweils beitragen sollen? Aktuell fußt die Altersvorsorge in Deutschland zwar theoretisch auf diesen drei Säulen, praktisch sind viele Bürgerinnen und Bürger aber allein über die gesetzliche Rente "abgesichert". Wenn man das überhaupt noch so nennen kann.

"Wer nicht weiß, wo er hinwill, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt", soll der Schriftsteller Mark Twain einst gesagt haben. Im heutigen Projektmanagement würde man noch hinzufügen, das Ziel müsse nicht nur benannt, sondern auch SMART sein: spezifisch (S), messbar (M), erreichbar (achievable, A), relevant (R) und terminiert (T). Es reicht also nicht, wenn CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbaren, "die Alterssicherung für alle Generationen auf verlässliche Füße" zu stellen. Was soll das bedeuten? Dass man sich darauf verlassen kann, dass die Rente fließt, aber nicht in welcher Höhe?

Wer im Koalitionsvertrag weiterliest, stößt zum Glück noch auf einen anderen Satz: "In einer Rentenkommission werden wir eine neue Kenngröße für ein Gesamtversorgungsniveau über alle drei Rentensäulen prüfen." Klingt etwas sperrig, hat aber großes reformpolitisches Potenzial. Denn es würde bedeuten, dass sich die Rentenkommission nicht nur mit all den bekannten Vorschlägen zur Finanzierung des Rentensystems beschäftigt, sondern zunächst mal definiert, wie viel Geld es für ein gutes Leben im Alter braucht – und erst im Anschluss überlegt, auf welchem Weg man dieses Ziel am besten erreichen kann.

Damit wäre auch eine ehrliche Bestandsaufnahme verbunden. Wie steht es um die gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge aktuell? Und wie viel trägt jede Säule wirklich zur Versorgung im Alter bei? Wer das Ziel messbar macht, kann zudem objektiv prüfen, ob politische Maßnahmen dazu führen, dass man dem Ziel näher kommt. Zwar weist die Bundesregierung schon heute ein Gesamtversorgungsniveau aus, also die kombinierte Leistung aus gesetzlicher Rente und betrieblicher und privater Zusatzvorsorge. Doch diese Zahl habe "gleich mehrere Probleme", schreiben die Rentenexperten des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts bei der Hans-Böckler-Stiftung, Ingo Schäfer und Florian Blank, in einem Beitrag für die Zeitschrift "Wirtschaftsdienst".

So basiere sie etwa auf Modellrechnungen, die nur für den sogenannten Standardrentner gelten, also für Menschen, die 45 Jahre lang immer zum Durchschnittsverdienst gearbeitet haben. Das habe mit der Lebenswirklichkeit vieler Rentner jedoch wenig zu tun. Auch würden bei der Berechnung der privaten Vorsorge unrealistische Annahmen getroffen: etwa, dass jeder regelmäßig auf diese Weise spare, obwohl viele in Wahrheit gar nicht vorsorgen können. Damit sei die aktuelle Kenngröße nur ein Rechenergebnis, keine sozialpolitische Zielmarke.

Sicher, die Frage, wie hoch eine faire Rente ist, nachdem man lange im Beruf und für die Familie gearbeitet hat, wird Streit hervorrufen. Genauso die Frage, wie viele Euro davon aus der gesetzlichen Rentenkasse stammen sollten und wie viele zum Beispiel aus einer staatlich geförderten privaten Vorsorge mit Aktien. Doch es wäre sinnvoll, dass sich die Rentenkommission gleich zu Beginn ihrer Arbeit um die Antwort streitet. Dann ließen sich alle geplanten Vorhaben der Bundesregierung daraufhin abklopfen, ob sie dazu beitragen, das Ziel zu erfüllen – oder womöglich nur teure Wahlgeschenke ohne nachhaltigen Nutzen sind.

Auf schwieriger Mission

Außenminister Johann Wadephul ist seit Donnerstag in Israel, um die deutsche Haltung zum Krieg in Nahost deutlich zu machen. Nach dem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Staatspräsident Isaac Herzog und Außenminister Gideon Saar forderte er Israel auf, im Gazastreifen auf Vertreibung und Annexion zu verzichten. Die israelische Regierung sei in der Pflicht, "schnell, sicher und ausreichend humanitäre und medizinische Hilfe zuzulassen, damit ein Massensterben im Rahmen einer Hungersnot abgewendet werden kann", so Wadephul weiter. Die humanitäre Katastrophe in Gaza übersteige jede Vorstellung.

Damit teilt Deutschland zwar das Entsetzen über die Lage in Gaza mit europäischen Partnern wie Frankreich und Großbritannien, denkt anders als diese aber weiterhin nicht an eine Anerkennung eines palästinensischen Staates. Die Zweistaatenlösung müsse am Ende eines Verhandlungsprozesses stehen, nicht am Anfang, teilte Wadephul mit. Deutschland wählt damit einen anderen Ansatz im Umgang mit Israel, versucht die Regierung Netanjahus weiter als Partner zu beeinflussen.

Rote Linien zog Wadephul aber dennoch. So warnte er Israel gestern schon vor seinem Abflug vor einer weiteren Verschärfung der Lage: "Auf einseitige Schritte wird auch Deutschland gezwungen sein, zu reagieren." Partnerschaft hin oder her.