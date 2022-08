Wladimir Putin: Enorme Summe bei "seinem Architekten" beschlagnahmt

Die italienische Steuerfahndung hat aufgrund von Steuervergehen Vermögenswerte in Höhe von über 141 Millionen Euro in der norditalienischen Stadt Brescia beschlagnahmt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll es sich um Besitztümer des Architekten Lanfranco Cirillo handeln. Er soll ein Luxusanwesen am Schwarzen Meer entworfen haben, das für den russischen Präsidenten Wladimir Putin gebaut worden sein soll. Gegner Putins, unter anderem Kremlkritiker Alexei Nawalny, nennen das Anwesen "Putins Palast".

Ein Anwalt von Cirillo bestätigte, dass Vermögenswerte seines Mandanten beschlagnahmt wurden. Er betonte aber auch, dass Cirillo in Bezug auf die italienischen Steuerregelungen nichts falsch gemacht habe. Der Architekt habe viele Jahre in Russland gelebt und 2014 die russische Staatsbürgerschaft bekommen.

Putin stritt eine Verbindung mit der von Cirillo entworfenen Luxus-Immobilie am Schwarzen Meer stets ab. In einem Interview mit dem italienischen Fernsehen erklärte Cirillo, dass er das Haus entworfen habe, es aber von einer privaten Gruppe in Auftrag gegeben wurde und er keine Verbindungen zu Putin habe. "Es ist verrückt, zu glauben, dass der Präsident eines so wichtigen Landes einen Palast für sich selbst bauen muss", sagte der Architekt.