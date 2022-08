"Radarkiller" aus den USA sollen russische Luftabwehr treffen

Aktualisiert am 09.08.2022 - 13:44 Uhr

Gute 80 Kilometer hinter der Front konnten sich die russischen Truppen in der Ukraine bislang relativ sicher fühlen, doch das scheint jetzt vorbei zu sein. Erst am Montag hat die US-Regierung bestätigt, dass ihre jüngste Waffenlieferung an Kiew auch Raketen vom Typ AGM-88 HARM enthielt. Diese "Radarkiller" verschaffen der Ukraine nicht nur deutlich mehr Reichweite – sie sind offenbar auch schon im Einsatz.